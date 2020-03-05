Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T03:28+0300
https://ria.ru/20200305/1568171656.html
В Киеве надеются на новые санкции ЕС к России из-за сообщения с Крымом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_84:415:2382:1707_1036x0_80_0_0_b692717b92135f2609fc7a1350f6cbab.jpg
РИА Новости

В Киеве надеются на новые санкции ЕС к России из-за сообщения с Крымом

01:28 05.03.2020 (обновлено: 03:28 05.03.2020)
1215
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Киев рассчитывает на введение новых санкций Евросоюза против России из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре прошлого года, заявил в среду постпред Украины при ЕС Николай Точицкий.
Владимир Путин в конце декабря прошлого года официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту — самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом в одностороннем порядке прервала украинская сторона. Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы.

"Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом", — написал он в Facebook, прокомментировав согласование комитетом постоянных представителей ЕС продления санкций против физических лиц и организаций.

Сейчас в санкционном списке ЕС, который предполагает запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе, находятся 177 лиц и 44 организации.
Московский Кремль
26 февраля, 02:08
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Ее в этом поддерживают ряд стран Запада. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Вчера, 17:31
Конфликт министерств. МИД ФРГ против обсуждения санкций к России
4360001
Обсудить 4
РоссияСитуация на УкраинеКрымский мостСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРеспублика КрымУкраинаВ мире
Рекомендуем
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Город Хомс. Сирия
Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии.
В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Провинция Кунейтра
В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец на пресс-конференции
Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады
"Не переходите на личности": Зеленский отказался пожать руку депутату
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Самка дельфина с детенышем
На островах в Таиланде заметили стаю из сотни дельфинов
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Цены на нефть колеблются на новостях по сделке ОПЕК+ из Вены
03:37Правительство обсудит подготовку к проведению весенне-полевых работ
03:36Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса
03:35Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ
03:34Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
Лента новостейМолния