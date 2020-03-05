В Киеве надеются на новые санкции ЕС к России из-за сообщения с Крымом

Владимир Путин в конце декабря прошлого года официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту — самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом в одностороннем порядке прервала украинская сторона. Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы.
"Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом", — написал он в Facebook, прокомментировав согласование комитетом постоянных представителей ЕС продления санкций против физических лиц и организаций.
Сейчас в санкционном списке ЕС, который предполагает запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе, находятся 177 лиц и 44 организации.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Ее в этом поддерживают ряд стран Запада. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".