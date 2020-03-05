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В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
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РИА Новости

В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести

01:17 05.03.2020
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYДезинфекция мечети в городе Мешхед
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Четыре новых случая заболевания коронавирусом в зафиксировано в Ирландии, таким образом общее число увеличилось до шести, сообщает телеканал RTE со ссылкой на заявление главного врача министерства здравоохранения страны Тони Холохэна.
"Сегодня вечером (в среду – ред.) мы можем подтвердить шесть случаев COVID-19 в Ирландии", - сообщил Холохэн.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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