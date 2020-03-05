Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 5 мар – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в штате.
"Число инфицированных будет продолжать расти. Это математическая функция. Это будут десятки, десятки и десятки", - сказал Куомо на пресс-конференции.
Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день. В перспективе власти штата, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в день.
Ранее он сообщил, что число инфицированных в штате Нью-Йорк достигло 11, лишь один пациент госпитализирован. Остальные находятся дома.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 76 странах, число зараженных превысило 12 тысяч, скончались более 210 человек.