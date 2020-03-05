Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19

"Число инфицированных будет продолжать расти. Это математическая функция. Это будут десятки, десятки и десятки", - сказал Куомо на пресс-конференции.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 76 странах, число зараженных превысило 12 тысяч, скончались более 210 человек.