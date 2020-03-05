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Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
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РИА Новости

Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19

01:06 05.03.2020
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© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 5 мар – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в штате.
"Число инфицированных будет продолжать расти. Это математическая функция. Это будут десятки, десятки и десятки", - сказал Куомо на пресс-конференции.
Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день. В перспективе власти штата, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в день.
Ранее он сообщил, что число инфицированных в штате Нью-Йорк достигло 11, лишь один пациент госпитализирован. Остальные находятся дома.
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Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 76 странах, число зараженных превысило 12 тысяч, скончались более 210 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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