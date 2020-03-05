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2020-03-05T00:57+0300
https://ria.ru/20200305/1568171426.html
В США выделят 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

В США выделят 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

00:57 05.03.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesАмериканцы в медицинских масках
Американцы в медицинских масках
© AP Photo / Damian Dovarganes
Американцы в медицинских масках. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за законопроект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, следует из итогов голосования.
За высказались 415 конгрессмена, против - лишь двое. Далее документ должен поступить на рассмотрение в сенат.
Число жертв коронавируса в США возросло в среду до 11, из них десять в штате Вашингтон и один в Калифорнии. Всего по стране подтверждены 80 заражений, большинство - в этих двух штатах.
Ранее президент Дональд Трамп запросил у конгресса на борьбу в вирусом 2,5 миллиарда долларов, но законодатели решили значительно увеличить финансирование. Президент говорил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов. Средства в 8,5 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета. Таким образом общий объем средств, которые в США готовы потратить на борьбу с эпидемией, будут гораздо выше.
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПалата представителей СШАСШАВ мире
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