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В Словении выявили первый случай коронавируса
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РИА Новости

В Словении выявили первый случай коронавируса

00:37 05.03.2020 (обновлено: 00:44 05.03.2020)
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© REUTERS / Heo RanЮжнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют деревню на окраине Сеула
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют деревню на окраине Сеула
© REUTERS / Heo Ran
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют деревню на окраине Сеула
БЕЛГРАД, 5 мар – РИА Новости. Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Словении, сообщил минздрав.

"Сегодня в 20.44 (22.44 мск) мы были оповещены о первом случае коронавируса. Пациент вернулся из Марокко через Италию, в настоящее время он госпитализирован в инфекционной клинике в Любляне", - сообщило ведомство в Twitter.

Все возможные контакты больного в Словении сейчас проверяются.
МВД соседней Хорватии подтвердило в среду десятый случай коронавируса. Речь, как и в предыдущем случае, идет о водителе, который доставлял груз из зараженных регионов Италии.
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Всего на коронавирус в Хорватии проверили анализы 255 предполагаемых больных, ещё девять находятся на тестировании. Под медицинский надзор поставлены 2,6 тысячи человек, посещавших заражённые регионы за рубежом. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов.
Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в среду первый случай заболевания в стране. По данным министерства, число больных не увеличилось. Премьер Албании Эди Рама ранее призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса - по данным властей, в стране нет ни одного зараженного.
Власти Сербии запустили специальный сайт для профилактики информирования. Зараженных коронавирусом в стране нет, но два серба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess - больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.
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