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Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек

00:26 05.03.2020 (обновлено: 00:32 05.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 2103 новых случая заражения. Количество летальных исходов возросло до 214 (48 за сутки).
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По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 422 человека (120 за сутки), скончались 2984 (38 за сутки). Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 93 090 человек (2223 за сутки).
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