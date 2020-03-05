Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек

В Гонконге выявили случай передачи COVID-19 от человека к животному

В Гонконге выявили случай передачи COVID-19 от человека к животному

Вирус распространился еще на четыре страны, среди них Аргентина, Чили, Польша и Украина.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 422 человека (120 за сутки), скончались 2984 (38 за сутки). Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 93 090 человек (2223 за сутки).