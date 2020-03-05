ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в Белоруссии

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о наблюдении за парламентскими выборами в Белоруссии, которые прошли в ноябре прошлого года, и выработало 32 рекомендации по улучшению избирательного процесса, сообщается в среду на сайте организации.
Выборы в нижнюю палату парламента прошли в республике 17 ноября. Были избраны 110 депутатов, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. По итогам выборов наблюдатели от ОБСЕ заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, а также отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
"По итогам досрочных парламентских выборов в Белоруссии ... БДИПЧ ОБСЕ опубликовало свой итоговый отчет. В нем содержатся 32 рекомендации по улучшению проведения выборов и повышению их транспарентности и доверия общественности к избирательному процессу", - отмечается в сообщении.
В частности, белорусским властями рекомендовано пересмотреть избирательное законодательство в соответствии с ранее вынесенными БДИПЧ рекомендациями, в том числе в отношении состава избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, процедур голосования, подсчета голосов. В отчете указано на необходимость внедрить прозрачные процедуры подсчета бюллетеней, улучшить прозрачность досрочного голосования.
По мнению экспертов БДИПЧ ОБСЕ, Белоруссии нужно привести законодательство, касающееся свободы проведения собраний и выражения мнений, в соответствие с международными стандартами, обеспечить право отдельных лиц и групп создавать свои политические партии без неоправданных ограничений. Также в отчете содержатся рекомендации по улучшению механизма регистрации кандидатов, чтобы повысить транспарентность процесса и избежать отказов в регистрации в результате незначительных неточностей в поданных ими документах.полисегментарную пневмонию.
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