ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в Белоруссии

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ( Бюро по демократическим институтам и правам человека ( БДИПЧ ) ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о наблюдении за парламентскими выборами в Белоруссии , которые прошли в ноябре прошлого года, и выработало 32 рекомендации по улучшению избирательного процесса, сообщается в среду на сайте организации.

Выборы в нижнюю палату парламента прошли в республике 17 ноября. Были избраны 110 депутатов, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. По итогам выборов наблюдатели от ОБСЕ заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, а также отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.

"По итогам досрочных парламентских выборов в Белоруссии ... БДИПЧ ОБСЕ опубликовало свой итоговый отчет. В нем содержатся 32 рекомендации по улучшению проведения выборов и повышению их транспарентности и доверия общественности к избирательному процессу", - отмечается в сообщении.

В частности, белорусским властями рекомендовано пересмотреть избирательное законодательство в соответствии с ранее вынесенными БДИПЧ рекомендациями, в том числе в отношении состава избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, процедур голосования, подсчета голосов. В отчете указано на необходимость внедрить прозрачные процедуры подсчета бюллетеней, улучшить прозрачность досрочного голосования.