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ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в Белоруссии
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РИА Новости

ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в Белоруссии

00:00 05.03.2020 (обновлено: 00:05 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания . Архивное фото
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о наблюдении за парламентскими выборами в Белоруссии, которые прошли в ноябре прошлого года, и выработало 32 рекомендации по улучшению избирательного процесса, сообщается в среду на сайте организации.
Выборы в нижнюю палату парламента прошли в республике 17 ноября. Были избраны 110 депутатов, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. По итогам выборов наблюдатели от ОБСЕ заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, а также отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
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"По итогам досрочных парламентских выборов в Белоруссии ... БДИПЧ ОБСЕ опубликовало свой итоговый отчет. В нем содержатся 32 рекомендации по улучшению проведения выборов и повышению их транспарентности и доверия общественности к избирательному процессу", - отмечается в сообщении.
В частности, белорусским властями рекомендовано пересмотреть избирательное законодательство в соответствии с ранее вынесенными БДИПЧ рекомендациями, в том числе в отношении состава избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, процедур голосования, подсчета голосов. В отчете указано на необходимость внедрить прозрачные процедуры подсчета бюллетеней, улучшить прозрачность досрочного голосования.
По мнению экспертов БДИПЧ ОБСЕ, Белоруссии нужно привести законодательство, касающееся свободы проведения собраний и выражения мнений, в соответствие с международными стандартами, обеспечить право отдельных лиц и групп создавать свои политические партии без неоправданных ограничений. Также в отчете содержатся рекомендации по улучшению механизма регистрации кандидатов, чтобы повысить транспарентность процесса и избежать отказов в регистрации в результате незначительных неточностей в поданных ими документах.полисегментарную пневмонию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
12 февраля, 21:28
Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
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