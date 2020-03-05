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Религия и мировоззрение
2020-03-05T15:38+0300
https://ria.ru/20200305/1568167623.html
Поминовение усопших в Великий пост: каких ошибок лучше избежать
https://cdn21.img.ria.ru/images/148936/81/1489368187_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_5d1189aebee39ef361b925c5fe787b8d.jpg
РИА Новости

Поминовение усопших в Великий пост: каких ошибок лучше избежать

08:00 05.03.2020 (обновлено: 15:38 05.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВо время богослужения
Во время богослужения
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Великий пост у православных христиан считается не только периодом строгого воздержания в еде и досуге, но и временем для молитвы. Особенно это касается поминовения усопших. Священники рассказали РИА Новости, почему в Святую Четыредесятницу надо поминать тех, кого уже нет с нами, когда именно следует это делать и каких ошибок избегать.

Три Родительские субботы

Не зря православные называют это время особым. Усиленная молитва в пост делает и церковные службы куда более продолжительными, чем обычно. Молятся верующие не только о себе, но и о близких. В том числе и умерших.
"Ведь что такое смерть? Это переход в инобытие, в иную жизнь. А религия сама по себе есть восстановление связи между двумя мирами. Поэтому память об ушедших — это дорожка, проложенная от нас к ним", — объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
С точки зрения христианского вероучения Иисус Христос своим воскресением, по сути, отменил смерть. Поэтому в храмах молятся об умерших, как о живых людях. Почему в Великий пост — особенно? Этот период, поясняют в Церкви, — не что иное, как подготовка к празднику Воскресения Христова. В 2020 году Пасха отмечается 19 апреля.
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВерующие во время службы
Верующие во время службы
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Оттого на Святую Четыредесятницу приходятся три Родительские субботы — особые дни поминовения, когда в храмах совершаются заупокойные службы. Происходит это на второй, третьей и четвертой великопостных седмицах: 14, 21 и 28 марта соответственно.

Самое важное поминовение

По церковному уставу поминовению усопших посвящен каждый субботний день. Обычно после литургии в храмах совершаются панихиды или короткие поминальные службы — литии.
А вообще об упокоении молятся ежедневно. В подготовительной части литургии — на проскомидии — священнослужитель произносит особые молитвы за живых и за мертвых. В это время он читает поданные прихожанами записки, называя каждое имя и вынимая небольшую частичку из просфоры.
"Это самое главное поминовение, которое в принципе может быть. Ведь мы во время литургии совершаем бескровную жертву, таинство Евхаристии: претворение хлеба и вина в тело и кровь Христовы. И вот эти частички, каждая из которых соответствует упомянутому имени, мы помещаем в евхаристическую чашу, они омываются кровью Христовой. Тем самым происходит символическое соединений душ этих людей с Богом", — объясняет настоятель университетского храма Святой Татианы протоиерей Владимир Вигилянский.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМолитвенник в руках у верующей
Молитвенник в руках у верующей
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Однако в Великий пост литургию служат только по субботам и воскресеньям. Впрочем, как отмечает священник, подавать записку о поминовении можно в любое время — ее обязательно прочитают.
Кроме того, усопшие поминаются устно — на литургии есть специальный момент после чтения Евангелия. Также имена ушедших в мир иной произносят вслух во время заупокойной службы, которая обычно совершается после утреннего богослужения по субботам.
Утренняя служба в храме
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Великопостные обычаи

Кроме проскомидии и панихиды, устав ничего не говорит о поминовении усопших. Однако церковная традиция гораздо шире веками действующих предписаний.
"Я стал священником 25 лет назад, и мы на приходе все эти годы делаем так: в Великий пост прихожане делятся на группы по 20 человек. И каждый день дома читают Евангелие или Псалтирь. Все пишут по пять имен о здравии и об упокоении. Ежедневно эти имена, а их порядка шестисот, поминаются. Этот обычай распространен во многих храмах", — рассказывает отец Владимир Вигилянский.
Есть еще одна великопостная традиция — сорокоусты об упокоении. Усопшие, имена которых указаны в записке, устно поминаются священником на каждой литургии. В некоторых церквях служат панихиду ежедневно, где-то — не всегда, но по просьбе прихожан ее можно совершить в любой день.

"Молитва — не услуга"

Вместе с тем представители духовенства предостерегают верующих от большой ошибки. Многие требы в храмах совершаются за пожертвования, поэтому люди нередко относятся к молитве как к услуге.
"К сожалению, людям в таком случае кажется, что они что-то приобретают: заплатил 200 рублей — и, мол, будут теперь поминать моего родственника. Это неправильно, ведь молитву нельзя заказать, как, например, дрова или услуги сантехника", — объясняет иеромонах Макарий (Маркиш).
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвященнослужитель во время молебна
Священнослужитель во время молебна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Важно личное участие человека в молитве об усопшем. В противном случае поминовение не имеет смысла, ведь принцип "подал записку и забыл", по словам Маркиша, в Церкви не работает.
Такое же значение имеет и общая церковная молитва, согласно завету Христа: "Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". Поэтому у христиан и существуют особые дни поминовения усопших — Родительские субботы, а также возможность молиться за них на литургии.
Не надо забывать поминать усопших и самостоятельно, во время домашней молитвы. Великий пост, говорят священнослужители, — самое подходящее время, чтобы научиться этому.
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Религия и мировоззрениеВеликий постВеликий пост 2020Иисус ХристосАналитика - Религия и мировоззрениеВладимир ВигилянскийРусская православная церковьОбщество
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