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2020-03-05T04:07+0300
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Лора из "Ходячих мертвецов" рассказала, какие сцены убрали из сериала
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РИА Новости

Лора из "Ходячих мертвецов" рассказала, какие сцены убрали из сериала

04:07 05.03.2020
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© Фото : AMCКадр сериала "Ходячие мертвецы"
Кадр сериала Ходячие мертвецы
© Фото : AMC
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Актриса Линдсли Реджистер (Лора) рассказала, что создатели "Ходячих мертвецов" сняли "смешную" сцену с участием ее и Юджина (персонаж Джоша Макдермитта), а также эпизод, отражающий начало ее дружбы с Розитой (персонаж Кристиан Серратос), но позже решили не включать их в сериал, сообщает Independent.
"Я участвовала в некоторых сценах с Розитой и Юджином, которые широкая публика не увидит. Довольно часто режиссеры снимают то, что потом не входит в финальную версию", - пояснила актриса.
"Там были сцены, рассказывающие о том, как мы с Розитой подружились и как вместе убивали зомби. Я тогда спасла ей жизнь. И был смешной эпизод, в которым участвовали мы с Юджином", - уточнила она.
Кадр из сериала Ходячие мертвецы
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Она имела в виду сцену секса, которая, по ее словам, должна была войти в первую серию восьмого сезона. Его режиссером был Майкл Сатраземис.
"Как-то раз на съемках режиссер сказал: "Не могу сейчас объяснить почему, но тебе понравится сценарий следующего эпизода. Он говорил про эту сцену. Я думала, что мы умрем, вошла в его комнату, и мы стали заниматься сексом", - поделилась Реджистер.
"Не принимай это все близко к сердцу. Я делаю это только потому, что мы умрем", - сказала я ему. Его это шокировало. Очень смешная была сцена", - добавила она.
Кадры из сериалов Игра престолов(8 сезон) и Ходячие мертвецы(10 сезон)
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