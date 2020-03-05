Лора из "Ходячих мертвецов" рассказала, какие сцены убрали из сериала

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Актриса Линдсли Реджистер (Лора) рассказала, что создатели "Ходячих мертвецов" сняли "смешную" сцену с участием ее и Юджина (персонаж Джоша Макдермитта), а также эпизод, отражающий начало ее дружбы с Розитой (персонаж Кристиан Серратос), но позже решили не включать их в сериал, . Актриса Линдсли Реджистер (Лора) рассказала, что создатели "Ходячих мертвецов" сняли "смешную" сцену с участием ее и Юджина (персонаж Джоша Макдермитта), а также эпизод, отражающий начало ее дружбы с Розитой (персонаж Кристиан Серратос), но позже решили не включать их в сериал, сообщает Independent.

"Я участвовала в некоторых сценах с Розитой и Юджином, которые широкая публика не увидит. Довольно часто режиссеры снимают то, что потом не входит в финальную версию", - пояснила актриса.

"Там были сцены, рассказывающие о том, как мы с Розитой подружились и как вместе убивали зомби. Я тогда спасла ей жизнь. И был смешной эпизод, в которым участвовали мы с Юджином", - уточнила она.

Она имела в виду сцену секса, которая, по ее словам, должна была войти в первую серию восьмого сезона. Его режиссером был Майкл Сатраземис.

"Как-то раз на съемках режиссер сказал: "Не могу сейчас объяснить почему, но тебе понравится сценарий следующего эпизода. Он говорил про эту сцену. Я думала, что мы умрем, вошла в его комнату, и мы стали заниматься сексом", - поделилась Реджистер.