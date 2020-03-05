Выяснилось, какие самолеты предпочитают российские пассажиры

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 40 процентов респондентов, опрошенных туристическим сервисом, не придают значения марке воздушного судна, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты компании провели исследования, выясняя у пользователей, на каких самолетах им больше всего нравится летать. В онлайн-опросе приняли участие 1 462 человека.

Выяснилось, что больше всего пассажирам нравятся самолеты Airbus — на них предпочитают путешествовать 27,8 процента опрошенных. На втором месте — Boeing, который набрал 22,1 процента голосов.