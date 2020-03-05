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Туризм
2020-03-05T16:52+0300
https://ria.ru/20200305/1568166455.html
Выяснилось, какие самолеты предпочитают российские пассажиры
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РИА Новости

Выяснилось, какие самолеты предпочитают российские пассажиры

10:31 05.03.2020 (обновлено: 16:52 05.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 40 процентов респондентов, опрошенных туристическим сервисом, не придают значения марке воздушного судна, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты компании провели исследования, выясняя у пользователей, на каких самолетах им больше всего нравится летать. В онлайн-опросе приняли участие 1 462 человека.
Выяснилось, что больше всего пассажирам нравятся самолеты Airbus — на них предпочитают путешествовать 27,8 процента опрошенных. На втором месте — Boeing, который набрал 22,1 процента голосов.
Авиалайнерам российского производства отдали предпочтение семь процентов респондентов, причем эти самолеты пользуются большей популярностью у мужчин (67,5 процентов).
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