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2020-03-05T06:35+0300
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Бритни Спирс хочет свести татуировку, которую посвятила бывшему мужу
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РИА Новости

Бритни Спирс хочет свести татуировку, которую посвятила бывшему мужу

06:35 05.03.2020
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesБритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что хочет избавиться от татуировки, сделанной в то время, когда она была замужем за Кевином Федерлайном, сообщает Daily Mail.

"Альберт Эйнштейн однажды сказал: "Бог не играет в кости со Вселенной". Поэтому, возможно, я не должна была набивать это на левой руке. Я даже не люблю татуировки. Мне кажется, от нее надо избавиться", — написала Спирс.

По информации издания, небольшой рисунок в виде двух розовых игральных кубиков певица сделала в 2004 году, когда вышла замуж за Федерлайна.
Пара развелась в 2007 году. У них есть два сына: Шон Престон (14 лет) и Джейден Джеймс (13 лет).
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