Бритни Спирс хочет свести татуировку, которую посвятила бывшему мужу

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что хочет избавиться от татуировки, сделанной в то время, когда она была замужем за Кевином Федерлайном, сообщает Daily Mail.
"Альберт Эйнштейн однажды сказал: "Бог не играет в кости со Вселенной". Поэтому, возможно, я не должна была набивать это на левой руке. Я даже не люблю татуировки. Мне кажется, от нее надо избавиться", — написала Спирс.
По информации издания, небольшой рисунок в виде двух розовых игральных кубиков певица сделала в 2004 году, когда вышла замуж за Федерлайна.
Пара развелась в 2007 году. У них есть два сына: Шон Престон (14 лет) и Джейден Джеймс (13 лет).
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