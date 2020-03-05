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2020-03-05T08:00+0300
https://ria.ru/20200305/1568152378.html
Не бойтесь коронавируса, смотрите "Сладкую жизнь" Феллини
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РИА Новости

Не бойтесь коронавируса, смотрите "Сладкую жизнь" Феллини

08:00 05.03.2020
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© Фото : La Dolce Vita - Riama Film - S.N.Pathe Cinema - Gray Film/предоставлено МАММ Анита Экберг и Марчелло Мастрояни, «Сладкая жизнь», 1960 г.
Анита Экберг и Марчелло Мастрояни, «Сладкая жизнь», 1960 г.
© Фото : La Dolce Vita - Riama Film - S.N.Pathe Cinema - Gray Film/предоставлено МАММ
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Егор Беликов. К 100-летию Федерико Феллини в кино возвращается "Сладкая жизнь" в наилучшей из возможных цифровой реставрации. Ничего сравнимого с этим шедевром прокат предложить не может. О том, что нужно вспомнить о вневременной итальянской картине, которую невозможно не полюбить, и как смотреть ее сегодня, — в материале РИА Новости.

Феллини — это кино, а кино — это Феллини

— Синьора, что вы любите больше всего в жизни?

— Я люблю многое, но особенно три вещи: любовь, любовь и любовь.

"Сладкая жизнь" — один из главных фильмов Феллини: дело не только во вкладе в кинематограф, но и в том, что лента отлично описывает самого режиссера. Художника, в котором — через край развеселой экзальтации, традиционно приписываемой итальянцам национальным стереотипом о них.
Эту ленту запрещали на то время, пока премьер-министр Фернандо Трамбони был у власти, — смешно, что продержался чиновник всего три месяца, а вот La Dolce Vita уже больше полувека. Название давно стало нарицательным, "дольчевиту" непрерывно поминают даже в отечественной поп-музыке, что уж говорить о кино — на российском телевидении был одноименный сериал о столичном лайфстайле.
© AP Photo / Heinrich Sanden jr.Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини с женой актрисой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958
Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини с женой актрисой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958
© AP Photo / Heinrich Sanden jr.
Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини с женой актрисой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958
Да и в Италии на "Сладкую жизнь", много десятилетий однозначно классическую, оглядываются постоянно и с грандиозным почтением. Так, оскароносная картина "Великая красота" Паоло Соррентино, того самого наследника традиций великих режиссеров, что снял сериал "Молодой Папа", наполовину, если не больше, адаптирует эстетику именно этого шедевра Феллини. Показанная им сладкая и априори несбыточная мечта о гедонизме без забот легла в основу эстетического феномена, именуемого гламуром.

Пышный богемный мир

В эпической трехчасовой трагикомедии Феллини отправляет в путешествие скучающего социально успешного, но неудовлетворенного, чуть депрессивного героя. Гениальный Марчелло Мастроянни играет писателя, который пытается создать главный шедевр своей жизни.
© ИноекиноКадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
Кадр из фильма Федерико Феллини Сладкая жизнь
© Иноекино
Кадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
Его усталому взору открывается весь блеск и нищета (но больше первое) Рима. Он увлекается сиюминутными даже не романами, а романчиками, каждый день словно обещает себе начать все по-новому с понедельника, но подходящая неделя никак не настает. В этом болезненном и приятном томлении и проходит вся картина.
Феллини, конечно же, задумывал эту ленту в первую очередь как сатирическую, но сегодня поучительный эффект, в общем-то, нивелирован. Если смотреть фильм сейчас, во времена, когда повседневность стала еще более праздной, то он оказывается полным удивительных сцен. В них жизнь пульсирует во всем многообразии, и хочется самим потонуть в этой таинственной сладости.
© ИноекиноКадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
Кадр из фильма Федерико Феллини Сладкая жизнь
© Иноекино
Кадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
Пьянки, веселье (почти что не вымученное), красота ночной прогулки с котенком на голове и обаяние сумасбродства, когда в фонтане Треви купается взбалмошная девушка (Анита Экберг) в черном платье.
Барочный, пышный богемный мир влечет и возбуждает, чему помогает и эротика — щекочущая, интригующая, но аристократично непорнографическая.
Разве что к финалу "Сладкой жизни" становится заметна легкая стильная усталость. Герой Мастроянни проходит через бушующий лоснящийся Рим, видит всю тупиковость цивилизационного развития. Апофеоз этого трагического непонимания человека и вселенной — финальная сцена на пляже с огромной выброшенной на берег рыбой. Мастроянни в белом костюме изо всех сил старается, но не может услышать то, что пытается сказать некая девушка, по одной из версий — его муза.
© ИноекиноКадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
Кадр из фильма Федерико Феллини Сладкая жизнь
© Иноекино
Кадр из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь"

Эссенция прелести

Этот фильм Феллини — один из способов верного утешения в то время, как каждый новый инфоповод угрожает комфортной привычности принятого миропорядка, а алармисты, предрекающие конец человечеству, видят опасность в Италии: ведь там, мол, эпицентр коронавирусной эпидемии в Старом Свете.
Именно "Сладкая жизнь" внезапно оказывается очень уместна и спасительна. Конечно, такой восторг от повседневности традиционно более свойственен итальянцам, и в зимней России им проникнуться будет чуть сложнее. Но пытаться — стоит.
Да, люди глупы и недальновидны, хотят наслаждаться здесь и сейчас, а не думать о бесцельности бытия — но Феллини не был бы Феллини, если бы позволял себе в кино нравоучительно бурчать. И сегодня, и всегда "Сладкая жизнь" будет дарить зрителю эссенцию прелести, щедро разлитой в мире вокруг, — а значит, и жизнь, какой бы тоскливой она ни была на самом деле, окажется хоть немного сладка.
Кадр из фильма Солярис. 1972 год
18 декабря 2019, 08:00Культура
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Культуралучшие фильмыКино и сериалыПаоло СоррентиноМарчелло МастроянниФедерико Феллини
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