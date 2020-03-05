В России появится первая карета скорой помощи дельфинам

Все предыдущие годы мы добирались до мест выбросов дельфинов своими силами, чаще всего на транспорте наших волонтеров, а для диагностики состояния животных приходилось прибегать к услугам лабораторий при ветеринарных клиниках. Теперь же мы сможем значительно сэкономить время и получить больше шансов на поддержание или восстановление утраченных функций организма дельфина, диагностируя состояние его здоровья за короткое время прямо на месте", – рассказала РИА Новости директор центра Анастасия Коростелева.
Поскольку стационарного центра реабилитации дельфинов в Крыму, как и в России в целом, нет, пока мы вынуждены оказывать всю помощь в полевых условиях – фактически живем на берегу, обеспечивая необходимую терапию в соответствии с предписанием ветеринарного врача", – отметила Коростелева.