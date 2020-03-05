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Хорошие новости
2020-03-05T14:47+0300
https://ria.ru/20200305/1568043103.html
В России появится первая карета скорой помощи дельфинам
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РИА Новости

В России появится первая карета скорой помощи дельфинам

08:00 05.03.2020 (обновлено: 14:47 05.03.2020)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаДельфин в Центре океанографии и морской биологии
Дельфин в Центре океанографии и морской биологии
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Первая карета скорой помощи дельфинам начнет работать на пляжах Крымского полуострова уже в июне этого года. Использовать транспортное средство будут представители центра "Безмятежное море" для спасения морских обитателей, выброшенных на берег.

Все предыдущие годы мы добирались до мест выбросов дельфинов своими силами, чаще всего на транспорте наших волонтеров, а для диагностики состояния животных приходилось прибегать к услугам лабораторий при ветеринарных клиниках. Теперь же мы сможем значительно сэкономить время и получить больше шансов на поддержание или восстановление утраченных функций организма дельфина, диагностируя состояние его здоровья за короткое время прямо на месте", – рассказала РИА Новости директор центра Анастасия Коростелева.

Она также добавила, что пока сотрудники центра занимаются подбором необходимого оборудования и проектировкой будущего автомобиля, который приобретут на средства президентского гранта.
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По словам Анастасии Королевой, карета скорой будет оснащена УЗИ-аппаратом, анализаторами для исследований крови, инфузоматом и другим медицинским оборудованием. Подобный набор инструментов может сильно помочь специалистам в установке диагнозов, если удалось обнаружить на берегу живого дельфина. При этом образцы будут брать и у погибших животных.

Поскольку стационарного центра реабилитации дельфинов в Крыму, как и в России в целом, нет, пока мы вынуждены оказывать всю помощь в полевых условиях – фактически живем на берегу, обеспечивая необходимую терапию в соответствии с предписанием ветеринарного врача", – отметила Коростелева.

Автомобиль будет специально приспособлен, в том числе, и для транспортировки дельфинов, что позволит в будущем перевозить их в стационарный центр.
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Сотрудники центра "Безмятежное море" занимаются изучением проблем сохранения морских млекопитающих – афалин, белобочек и морских свиней – начиная с 2016 года. На данный момент это единственная организация на побережье Крыма, которая круглогодично занимается спасением и оказанием ветеринарной помощи морским китообразным. Появление собственной кареты скорой помощи сильно упростит работу бригады и поможет спасти больше морских обитателей Черного моря.
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Хорошие новостиХорошие новостидельфиныРеспублика Крым
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