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2020-03-05T08:00+0300
https://ria.ru/20200305/1567915049.html
Удар из бездны. Чем грозит России подводное гиперзвуковое оружие США
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РИА Новости

Удар из бездны. Чем грозит России подводное гиперзвуковое оружие США

08:00 05.03.2020
67711
CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge/Released / Запуск ракеты Trident II D5
Запуск ракеты Trident II D5
CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge/Released /
МОСКВА, 5 марта — РИА Новости, Николай Протопопов. Многоцелевые атомные подводные лодки и "быстрый глобальный удар" — США к 2028 году оснастят новейшие субмарины "Вирджиния" гиперзвуковым неядерным оружием. Этими ракетами Пентагон рассчитывает поражать цели в любой точке мира в кратчайшее время. Приживется ли новшество в американском подводном флоте — в материале РИА Новости.

Смена курса

Ранее Минобороны США планировало разместить перспективные боевые блоки на атомных подводных лодках класса "Огайо". Но в итоге остановило выбор на многоцелевых субмаринах типа "Вирджиния". Вместо гиперзвука стратегические "Огайо" с недавнего времени вооружают баллистическими ракетами с малогабаритными ядерными зарядами мощностью в пять килотонн.
Первые АПЛ четвертого поколения поступили в ВМС США в начале нулевых. Со временем они полностью заменят устаревшие субмарины типа "Лос-Анджелес". Арсенал "Вирджинии" — 12 вертикальных пусковых установок или две установки револьверного типа для крылатых ракет "Томагавк", 533-миллиметровые торпедные аппараты под противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеды Mk-48 или мины.
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Последняя модификация подлодки — Block V — включает дополнительный 20-метровый отсек, где и будут располагаться гиперзвуковые ударные средства. Здесь оборудованы четыре модуля (Virginia Payload Module) с семью вертикальными пусковыми установками в каждом. В допотсеке можно размещать и другое вооружение, например ракеты "Томагавк", а также автономные подводные аппараты. Найдется место и отряду боевых пловцов. В ближайшие 20 лет ВМС США рассчитывают получить около 30 подводных лодок "Вирджиния", в том числе десять кораблей модификации Block V.
Новые гиперзвуковые ракеты разрабатываются в рамках программы "быстрого глобального удара" (Conventional Prompt Strike). На эти цели ВМС США намерены потратить более миллиарда долларов в 2021-м. Концепция предполагает атаку и уничтожение особо важных объектов противника неядерным вооружением в любой точке земного шара в течение часа после получения приказа. При этом не планируется использовать военные базы за пределами США, большая часть которых была создана в годы холодной войны для возможных ударов по СССР.
© Фото : US NavyПервая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774)
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
© Фото : US Navy
Первая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774)

Универсальная боеголовка

Гиперзвуковое оружие — ключевой элемент стратегии, позволяющей Пентагону держать под прицелом объекты в глубине территории противника, которые ранее были недосягаемы для атаки с зарубежных военных баз. Боеприпас на борту подводных лодок представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету-носитель и универсальную управляемую планирующую боеголовку Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB).
Первое испытание гиперзвуковой ракеты для субмарин провели в октябре 2017-го на полигоне в Тихом океане. Снаряд стартовал с наземной пусковой установки — носитель и глайдер пролетели более двух тысяч морских миль от Гавайских до Маршалловых островов. В планах Пентагона — оснастить в будущем такими же гиперзвуковыми комплексами не только подводные лодки "Вирджиния", но и эсминцы класса Zumwalt.
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Министерство обороны США продемонстрировало макет и раскрыло некоторые характеристики универсального планирующего блока C-HGB в конце февраля. По информации военных, этой боеголовкой дополнят и перспективную систему гиперзвукового оружия наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Твердотопливные баллистические ракеты средней дальности диаметром 90 сантиметров отправятся в полет из двух транспортно-пусковых контейнеров, размещенных на буксируемой платформе. Дальность действия, по некоторым оценкам, составит до четырех тысяч километров, скорость боевой части — более восьми Махов.
© AFP 2020 / NASAАмериканский беспилотный экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат X-43
Американский беспилотный экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат X-43
© AFP 2020 / NASA
Американский беспилотный экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат X-43

В роли аутсайдера

США активно занялись разработкой гиперзвукового оружия в последние годы. Пентагон поручил нескольким американским корпорациям создание перспективного оружия для разных типов носителей. Провели испытания некоторых образцов, но тесты часто заканчивались неудачно.
Так, крылатую ракету X-51A Waverider разработали еще в начале 2010-х. Первую проверку признали частично успешной — снаряд разогнался до пяти Махов, но самоуничтожился после трех минут нестабильного полета и обнаружившихся неполадок с системой связи. Следующие несколько тестов Waverider провалил из-за отказа двигателя. Наиболее результативным признали пуск с борта бомбардировщика Б-52 в 2013-м, когда ракета поднялась почти на 20 километров и разогналась до пяти Махов, пролетев чуть более 400 километров.
© U.S. Air Force photo/Mike CassidyГиперзвуковая крылатая ракета X-51A
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A
© U.S. Air Force photo/Mike Cassidy
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A
Очередное испытание гиперзвукового оружия в рамках программы "быстрого глобального удара" Пентагон планирует провести в 2020-м. Тем не менее на фоне достижений российской оборонной промышленности американцы сейчас — в роли догоняющих, и это несмотря на увеличившееся финансирование своих проектов. Этот факт признают и в Вашингтоне. Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что разработки Пентагона в области гиперзвука потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции.
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Первой гиперзвуковые ракеты приняла на вооружение российская армия. О создании комплекса стратегического назначения "Авангард" президент Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию еще в марте 2018-го. Эта система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Планирующий крылатый блок маневрирует по сложной траектории, что делает "Авангард" практически неуязвимым для любых существующих сегодня средств ПВО и ПРО. Первый полк с "Авангардами" встал на боевое дежурство в Оренбургской области в конце прошлого года.
Другой российский проект — гиперзвуковые ракеты авиационного базирования "Кинжал". Оружие уже успешно эксплуатируется в войсках, аэродромная сеть для самолетов-носителей расширяется, а военные регулярно проводят учебные стрельбы.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
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РоссияАвангардРакетный комплекс "Кинжал"Вооруженные силы СШАВоенно-морские силы СШАСШАПентагонБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
к 2028 году в РФ будут гиперзвуковые ракеты 2-го поколения... так что отставания Америки от нас будет прежним.....
5 марта, 08:13
Даша Светлая
5341006
пусть хоть мультики Голливуда покажут,а так пустая болтовня и только.Сели в лужу и понимают,что догонять будут долго.
5 марта, 08:47
Жить-хорошо,а хорошо жить-еще лучше. .
4630003
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