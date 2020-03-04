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Мезенцев оценил значение межрегиональных связей для Москвы и Минска
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РИА Новости

Мезенцев оценил значение межрегиональных связей для Москвы и Минска

13:06 04.03.2020 (обновлено: 13:07 05.03.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Илья Питалев
МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что межрегиональные связи играют важную роль в отношениях двух стран.
"Межрегиональное сотрудничество позволяет быстрее договариваться, потому что нет бюрократических барьеров, поэтому (стороны - ред.) быстрее приходят к результату… Посольство занимает в этом вопросе (развитие межрегиональных связей – ред.) активную и наступательную позицию, чтобы этот формат поддерживался и расширялся, потому что он имеет огромные перспективы. В масштабе двустороннего сотрудничества он имеет серьезную составляющую", - сказал Мезенцев журналистам в среду в Минске в преддверии визита в Белоруссию председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко для участия в заседании оргкомитета очередного форума регионов двух стран.
Он обратил внимание, что взаимодействие в формате "регион-регион" прежде всего выгодно экономически, причем "выигрывают равноправно обе стороны". По мнению Мезенцева, данный факт подтверждает объем подписанных соглашений на предыдущем форуме регионов в Санкт-Петербурге, который в общей сложности превысил полмиллиарда долларов.
"Это совершенно конкретные результаты, на которые выходят партнеры в режиме совместной торговли, формировании предложений о создании совместных предприятий. При этом экономическая составляющая не является исчерпывающей во всей многогранной палитре связей братских государств", - отметил российский дипломат.
Он также сообщил, что программой визита 5-6 марта в Белоруссию у Матвиенко запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, спикерами обеих палат белорусского парламента. "Это все пойдет в копилку межпарламентских, межгосударственных связей и поддержку союзной интеграции", - заявил глава российской дипмиссии.
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Спикер Совета Федерации во второй день визита отправится в Брест, где посетит Брестскую крепость-герой, чтобы отдать дань памяти советским воинам. "Это подтверждает единство наших подходов к масштабу того подвига (победы в Великой Отечественной войне - ред.), что был совершен. Его невозможно переоценить, и мы обязаны о нем помнить и чтить", - сказал Мезенцев.
Мероприятия VII Форума регионов пройдут осенью в Минске и Минской области. Главной темой предстоящего форума станет "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Белоруссии и России".
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