Мезенцев оценил значение межрегиональных связей для Москвы и Минска

МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что межрегиональные связи играют важную роль в отношениях двух стран.

"Межрегиональное сотрудничество позволяет быстрее договариваться, потому что нет бюрократических барьеров, поэтому (стороны - ред.) быстрее приходят к результату… Посольство занимает в этом вопросе (развитие межрегиональных связей – ред.) активную и наступательную позицию, чтобы этот формат поддерживался и расширялся, потому что он имеет огромные перспективы. В масштабе двустороннего сотрудничества он имеет серьезную составляющую", - сказал Мезенцев журналистам в среду в Минске в преддверии визита в Белоруссию председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко для участия в заседании оргкомитета очередного форума регионов двух стран.

Он обратил внимание, что взаимодействие в формате "регион-регион" прежде всего выгодно экономически, причем "выигрывают равноправно обе стороны". По мнению Мезенцева, данный факт подтверждает объем подписанных соглашений на предыдущем форуме регионов в Санкт-Петербурге, который в общей сложности превысил полмиллиарда долларов.

"Это совершенно конкретные результаты, на которые выходят партнеры в режиме совместной торговли, формировании предложений о создании совместных предприятий. При этом экономическая составляющая не является исчерпывающей во всей многогранной палитре связей братских государств", - отметил российский дипломат.

Он также сообщил, что программой визита 5-6 марта в Белоруссию у Матвиенко запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, спикерами обеих палат белорусского парламента. "Это все пойдет в копилку межпарламентских, межгосударственных связей и поддержку союзной интеграции", - заявил глава российской дипмиссии.

Спикер Совета Федерации во второй день визита отправится в Брест, где посетит Брестскую крепость-герой, чтобы отдать дань памяти советским воинам. "Это подтверждает единство наших подходов к масштабу того подвига (победы в Великой Отечественной войне - ред.), что был совершен. Его невозможно переоценить, и мы обязаны о нем помнить и чтить", - сказал Мезенцев.