Совет ЕС обсудит поддержку Греции в ситуации с беженцами 13 марта

БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС по внутренним делам вновь соберётся 13 марта, чтобы обудить поддержку Греции из-за миграционного кризиса, говорится в сообщении совета.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.

Главы ведомств 27 стран ЕС по внутренним делам провели в среду внеочередное заседание по ситуации на границах.

"Совет соберётся 13 марта для обсуждения ответа ЕС на нужды, которые выразила Греция", - говорится в релизе.

Совет при этом положительно оценил решение Еврокомиссии из-за миграционного кризиса незамедлительно предоставить Греции 350 миллионов евро и предложение выделить ещё 350 миллионов.

Хотя совет признает возросшее миграционное бремя и риски, с которыми Турция сталкивается на своей территории, и значительные усилия, которые она предприняла для размещения 3,7 миллиона мигрантов и беженцев, он решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях, говорится в релизе.

"Такая ситуация на внешних границах ЕС неприемлема. Совет ожидает, что Турция полностью выполнит положения Совместного заявления 2016 года", - отмечается в сообщении.

Главы государств и правительств стран ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".