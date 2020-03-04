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https://ria.ru/20200304/1568170886.html
Совет ЕС обсудит поддержку Греции в ситуации с беженцами 13 марта
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РИА Новости

Совет ЕС обсудит поддержку Греции в ситуации с беженцами 13 марта

23:52 04.03.2020
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© Sputnik / Burcu OkutanТурецко-греческая граница
Турецко-греческая граница
© Sputnik / Burcu Okutan
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС по внутренним делам вновь соберётся 13 марта, чтобы обудить поддержку Греции из-за миграционного кризиса, говорится в сообщении совета.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
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Главы ведомств 27 стран ЕС по внутренним делам провели в среду внеочередное заседание по ситуации на границах.
"Совет соберётся 13 марта для обсуждения ответа ЕС на нужды, которые выразила Греция", - говорится в релизе.
Совет при этом положительно оценил решение Еврокомиссии из-за миграционного кризиса незамедлительно предоставить Греции 350 миллионов евро и предложение выделить ещё 350 миллионов.
Хотя совет признает возросшее миграционное бремя и риски, с которыми Турция сталкивается на своей территории, и значительные усилия, которые она предприняла для размещения 3,7 миллиона мигрантов и беженцев, он решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях, говорится в релизе.
"Такая ситуация на внешних границах ЕС неприемлема. Совет ожидает, что Турция полностью выполнит положения Совместного заявления 2016 года", - отмечается в сообщении.
Главы государств и правительств стран ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
"ЕС и входящие в него государства по-прежнему полны решимости эффективно защищать внешние границы союза. Незаконные её пересечения недопустимы", - говорится в релизе.
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