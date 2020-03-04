В Мехико сбежавший с ранчо лев загрыз человека

МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Власти мексиканского штата Мехико отменили занятия в ряде начальных и средних школ муниципалитета Валье-де-Браво из-за угрозы нападения льва, который на выходных сбежал с местного ранчо и загрыз человека.
"Власти муниципалитета Валье-де-Браво, штат Мехико, подтвердили, что с ранчо сбежал лев, поэтому занятия приостановлены как минимум в 13 начальных школах", - говорится в сообщении Radio Formula.
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Поиски кошачьего начались 1 марта, когда власти нашли в районе Пиналь тело жертвы дикого животного. Эксперты смогли определить семейство хищника, но затруднились сразу определить его вид - столь крупные кошачьи в этой местности не водятся.
К поимке животного подключили силы флота, полиции штата и муниципального комиссариата. Зона поиска перекрыта и прочёсывается поисковыми группами.
Власти рекомендовали жителям не ходить по улицам близлежащих районов до дополнительных уведомлений.
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