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В Мехико сбежавший с ранчо лев загрыз человека
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РИА Новости

В Мехико сбежавший с ранчо лев загрыз человека

23:30 04.03.2020 (обновлено: 23:31 04.03.2020)
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CC0 / Walkerssk / Лев
Лев
CC0 / Walkerssk /
Лев . Архивное фото
МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Власти мексиканского штата Мехико отменили занятия в ряде начальных и средних школ муниципалитета Валье-де-Браво из-за угрозы нападения льва, который на выходных сбежал с местного ранчо и загрыз человека.
"Власти муниципалитета Валье-де-Браво, штат Мехико, подтвердили, что с ранчо сбежал лев, поэтому занятия приостановлены как минимум в 13 начальных школах", - говорится в сообщении Radio Formula.
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Поиски кошачьего начались 1 марта, когда власти нашли в районе Пиналь тело жертвы дикого животного. Эксперты смогли определить семейство хищника, но затруднились сразу определить его вид - столь крупные кошачьи в этой местности не водятся.
К поимке животного подключили силы флота, полиции штата и муниципального комиссариата. Зона поиска перекрыта и прочёсывается поисковыми группами.
Власти рекомендовали жителям не ходить по улицам близлежащих районов до дополнительных уведомлений.
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