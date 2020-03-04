Соперник Бжании попросил перенести выборы президента Абхазии

СУХУМ, 4 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии Леонид Дзапшба предложил перенести выборы на месяц в связи с болезнью оппозиционного кандидата Аслана Бжании, которого ввели в медикаментозную кому.
Ранее ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, а также кандидатов в вице-президенты.
"Предлагаю сроки выборов президента перенести на месяц в связи с состоянием здоровья кандидата Аслана Бжании", - заявил он в прямом эфире абхазского телевидения.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.
В понедельник Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. О причинах госпитализации не сообщалось. Во вторник появилась информация, что медики поставили Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом". После этого и.о. президента Абхазии обратился к Генпрокуратуре РФ с призывом возбудить уголовное дело. В среду консилиум российских врачей диагностировал у Бжании двустороннюю полисегментарную пневмонию.