Соперник Бжании попросил перенести выборы президента Абхазии

Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.

В понедельник Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. О причинах госпитализации не сообщалось. Во вторник появилась информация, что медики поставили Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом". После этого и.о. президента Абхазии обратился к Генпрокуратуре РФ с призывом возбудить уголовное дело. В среду консилиум российских врачей диагностировал у Бжании двустороннюю полисегментарную пневмонию.