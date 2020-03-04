Число жертв коронавируса в штате Вашингтон достигло 10

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Число жертв коронавируса в американском штате Вашингтон возросло до 10, подтверждено 39 случаев заболевания, сообщили в минздраве штата.
Во вторник сообщалось от 27 случаях заболевания.
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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на 4 марта (без учета обновленной статистики из штата Вашингтон), всего в США зафиксировано 80 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 24 из них связаны с путешествиями, 16 передались через контакт с заболевшим, и еще 40 случаев изучаются.