В Норвегии число зараженных коронавирусом достигло 56

МУРМАНСК, 4 мар - РИА Новости. Количество инфицированных новым Количество инфицированных новым коронавирусом Норвегии увеличилось до 56 человек, 23 человека заболели только за один день, сообщили СМИ Норвегии со ссылкой на Институт общественного здравоохранения королевства.

"Коронавирус подтвержден у 56 человек в Норвегии. 23 человека заразились со вчерашнего дня (со вторника)", - приводит телекомпания TV2 слова руководителя отделения в Институте общественного здравоохранения Лины Волд, выступившей на пресс-конференции в среду.

По ее словам, тяжелых случаев среди заболевших нет, все находятся на карантине в домашних условиях.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.