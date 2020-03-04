В Норвегии число зараженных коронавирусом достигло 56

МУРМАНСК, 4 мар - РИА Новости. Количество инфицированных новым коронавирусом в Норвегии увеличилось до 56 человек, 23 человека заболели только за один день, сообщили СМИ Норвегии со ссылкой на Институт общественного здравоохранения королевства.
"Коронавирус подтвержден у 56 человек в Норвегии. 23 человека заразились со вчерашнего дня (со вторника)", - приводит телекомпания TV2 слова руководителя отделения в Институте общественного здравоохранения Лины Волд, выступившей на пресс-конференции в среду.
По ее словам, тяжелых случаев среди заболевших нет, все находятся на карантине в домашних условиях.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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