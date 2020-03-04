Рада ратифицировала договор с Францией о строительстве 20 кораблей

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Украины на внеочередном заседании в среду ратифицировал межправительственное соглашение с Францией о строительстве и техподдержке 20 патрульных кораблей для Киева, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее Кабинет министров Украины поддержал проект усиления системы морской безопасности и охраны границы, который включает закупку 20 патрульных кораблей французской компании OCEA. Соглашение 19 ноября 2019 года в Париже подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Предполагается, что 20 кораблей пополнят состав государственной пограничной службы Украины. Проект рассчитан до 2024 года, первый корабль Украина сможет получить уже в 2021 году.
Ранее глава МВД Украины заявлял, что каждый четвертый корабль будет построен на Украине, дополнительная комплектация, скоростные лодки и оружие будут украинскими.