Клишас обсудил поправки в Конституцию с патриархом Кириллом

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В РПЦ особо ценят социальный характер президентских поправок к Конституции и отмечают, что принципы светского государства должны оставаться неизменными, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас в среду после встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

На встрече обсуждались предложенные изменения в основной закон страны.

"Святейший особо отметил, что поправки говорят о России как о социальном государстве, подчеркивают значимость традиционных ценностей, брака как союза мужчины и женщины, детей как достояния России, направлены на сбережение народа и заботу о каждом, кому требуется помощь государства",- сказал сенатор.

По его словам, патриарх выразил надежду на предметное обсуждение в парламенте всех президентских инициатив с учетом позиции граждан России.

На встрече Клишас и патриарх Кирилл также затронули тему упоминания Бога в тексте поправок к Конституции.

В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди предложений - закрепление упоминания Бога в основном законе страны. В поправке сказано, что Российская Федерация, "сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", признает исторически сложившееся государственное единство.

Как сказал Клишас, представители РПЦ не раз обращали внимание на то, что принципы светского государства должны оставаться неизменными.