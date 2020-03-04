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Клишас обсудил поправки в Конституцию с патриархом Кириллом
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РИА Новости

Клишас обсудил поправки в Конституцию с патриархом Кириллом

22:41 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В РПЦ особо ценят социальный характер президентских поправок к Конституции и отмечают, что принципы светского государства должны оставаться неизменными, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас в среду после встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
На встрече обсуждались предложенные изменения в основной закон страны.
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"Святейший особо отметил, что поправки говорят о России как о социальном государстве, подчеркивают значимость традиционных ценностей, брака как союза мужчины и женщины, детей как достояния России, направлены на сбережение народа и заботу о каждом, кому требуется помощь государства",- сказал сенатор.
По его словам, патриарх выразил надежду на предметное обсуждение в парламенте всех президентских инициатив с учетом позиции граждан России.
На встрече Клишас и патриарх Кирилл также затронули тему упоминания Бога в тексте поправок к Конституции.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди предложений - закрепление упоминания Бога в основном законе страны. В поправке сказано, что Российская Федерация, "сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", признает исторически сложившееся государственное единство.
Как сказал Клишас, представители РПЦ не раз обращали внимание на то, что принципы светского государства должны оставаться неизменными.
"То, что государство сегодня светское, это тоже конституционная ценность",- сказал он.
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Андрей КлишасКонституция РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьПолитика
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