В Пензе мужчину осудили за убийство знакомого раритетной штык-саблей

САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Железнодорожный районный суд Пензы приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя по обвинению в убийстве знакомого в кафе штык-саблей от французской винтовки XIX века после ссоры из-за сигареты, сообщила в среду прокуратура региона.

В суде установлено, что в ночь на 3 ноября прошлого года 22-летний Максим Измайлов в кафе на улице Медицинской в ходе застолья с четырьмя знакомыми поссорился с одним из них из-за пренебрежительной, по его мнению, передачи ему сигареты.

"Злоумышленник сходил домой за клинком имевшейся у него штык-сабли от французской винтовки XIX века, вернулся в кафе на улице Медицинской Пензы и попытался напасть на обидчика. Другой участник компании встал на защиту, и в ходе возникшей ссоры обвиняемый нанес ему один удар в область спины, повредив внутренние органы", - отмечает прокуратура.

Нападавшего задержали посетители кафе и передали полицейским, уточняет ведомство.

"В соответствии с мнением гособвинителя, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, в том числе активного способствования расследованию преступления, возмещения материального ущерба и частичного возмещения морального вреда потерпевшей, Измайлову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.