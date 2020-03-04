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2020-03-04T22:34+0300
https://ria.ru/20200304/1568169247.html
В Пензе мужчину осудили за убийство знакомого раритетной штык-саблей
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РИА Новости

В Пензе мужчину осудили за убийство знакомого раритетной штык-саблей

22:34 04.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Пензы приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя по обвинению в убийстве знакомого в кафе штык-саблей от французской винтовки XIX века после ссоры из-за сигареты, сообщила в среду прокуратура региона.
В суде установлено, что в ночь на 3 ноября прошлого года 22-летний Максим Измайлов в кафе на улице Медицинской в ходе застолья с четырьмя знакомыми поссорился с одним из них из-за пренебрежительной, по его мнению, передачи ему сигареты.
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"Злоумышленник сходил домой за клинком имевшейся у него штык-сабли от французской винтовки XIX века, вернулся в кафе на улице Медицинской Пензы и попытался напасть на обидчика. Другой участник компании встал на защиту, и в ходе возникшей ссоры обвиняемый нанес ему один удар в область спины, повредив внутренние органы", - отмечает прокуратура.
Нападавшего задержали посетители кафе и передали полицейским, уточняет ведомство.
"В соответствии с мнением гособвинителя, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, в том числе активного способствования расследованию преступления, возмещения материального ущерба и частичного возмещения морального вреда потерпевшей, Измайлову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд признал его виновным по статье УК РФ "Убийство". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Сотрудник полиции
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