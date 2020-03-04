В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в иракской столице Багдаде, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ирака.
Ранее в среду телеканал Rudaw сообщил, что первой жертвой коронавируса в Ираке стал 70-летний религиозный служащий из Сулеймании в Иракском Курдистане. В свою очередь, министерство здравоохранения Ирака позднее заявило, что нет подтверждения, был ли он заражен коронавирусом.
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"Министерство здравоохранения и окружающей среды заявляет о смерти в Багдаде одного из из тех, кто был инфицирован новым коронавирусом", - сообщило министерство в Facebook.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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