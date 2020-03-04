Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T22:34+0300
https://ria.ru/20200304/1568169201.html
В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568138153_0:299:3072:2027_1036x0_80_0_0_79082dfed7438fe9e0637e66b5f37d3c.jpg
РИА Новости

В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса

22:34 04.03.2020
373
© REUTERS / Khalid al-MousilyПосетители в медицинских масках в супермаркете в Багдаде, Ирак
Посетители в медицинских масках в супермаркете в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid al-Mousily
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в иракской столице Багдаде, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ирака.
Ранее в среду телеканал Rudaw сообщил, что первой жертвой коронавируса в Ираке стал 70-летний религиозный служащий из Сулеймании в Иракском Курдистане. В свою очередь, министерство здравоохранения Ирака позднее заявило, что нет подтверждения, был ли он заражен коронавирусом.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
"Министерство здравоохранения и окружающей среды заявляет о смерти в Багдаде одного из из тех, кто был инфицирован новым коронавирусом", - сообщило министерство в Facebook.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
000001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаИракВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в защитных костюмах
В Хорватии выявили десятый случай заражения коронавирусом
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Число жертв коронавируса в штате Вашингтон достигло 10
Санитарно-контрольный пункт в Ираке
В Багдаде зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
В штате Калифорния зафиксировали первую смерть от коронавируса
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
В Испании число подтвержденных случаев коронавируса достигло 200
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
В Норвегии число зараженных коронавирусом достигло 56
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
В Италии из-за коронавируса приостановили обучение в школах и вузах
Туристы в масках на одной из улиц Милана
В Италии число жертв коронавируса превысило 100
Каски рабочих
В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху призвал отказаться от рукопожатий из-за коронавируса
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО обсудит поддержку Турции с главами минобороны Евросоюза
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют деревню на окраине Сеула
В Словении выявили первый случай коронавируса
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Работница аптеки
Джонсон и Макрон договорились совместно бороться с коронавирусом
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 262
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Правительство обсудит подготовку к проведению весенне-полевых работ
03:36Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса
03:35Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ
03:34Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
Лента новостейМолния