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В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий
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РИА Новости

В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий

22:30 04.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в шахте ОАО "Беларуськалий", в результате которого погиб человек, сообщила в среду пресс-служба СК Белоруссии.
"При движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в указанном транспортном средстве работники предприятия. Были доставлены в больницу восемь человек. Водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения", - отмечается в сообщении.
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Для осмотра места происшествия и сбора материала в шахту на глубину более 600 метров спустилась следственно-оперативная группа.
В пресс-службе Минздрава республики уточнили, что в Солигорской центральной районной больнице находятся шесть пострадавших в ЧП на рудоуправлении ОАО "Беларуськалий". Еще одному человеку госпитализация в итоге не потребовалась, медицинская помощь оказана амбулаторно.
"С места происшествия пострадавших доставили в больницу четыре бригады скорой медицинской помощи, в том числе бригада интенсивной терапии. Первичный осмотр показал травмы различной степени тяжести", - отмечается в сообщении. Проводится необходимое специализированное обследование и лечение.
По данным пресс-службы, для консультации по методике дальнейшего лечения привлечены специалисты областного уровня - травматолог и анестезиолог-реаниматолог. "Из шести пострадавших четверо находятся в отделении реанимации и двое - в травматологическом отделении", - говорится в сообщении.
"Беларуськалий" - один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. Предприятие экспортирует свою продукцию более чем в 120 стран мира.
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