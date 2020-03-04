В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий

МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в шахте ОАО Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в шахте ОАО "Беларуськалий" , в результате которого погиб человек, сообщила в среду пресс-служба СК Белоруссии

"При движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в указанном транспортном средстве работники предприятия. Были доставлены в больницу восемь человек. Водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Для осмотра места происшествия и сбора материала в шахту на глубину более 600 метров спустилась следственно-оперативная группа.

В пресс-службе Минздрава республики уточнили, что в Солигорской центральной районной больнице находятся шесть пострадавших в ЧП на рудоуправлении ОАО "Беларуськалий". Еще одному человеку госпитализация в итоге не потребовалась, медицинская помощь оказана амбулаторно.

"С места происшествия пострадавших доставили в больницу четыре бригады скорой медицинской помощи, в том числе бригада интенсивной терапии. Первичный осмотр показал травмы различной степени тяжести", - отмечается в сообщении. Проводится необходимое специализированное обследование и лечение.

По данным пресс-службы, для консультации по методике дальнейшего лечения привлечены специалисты областного уровня - травматолог и анестезиолог-реаниматолог. "Из шести пострадавших четверо находятся в отделении реанимации и двое - в травматологическом отделении", - говорится в сообщении.