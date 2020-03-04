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Нетаньяху призвал отказаться от рукопожатий из-за коронавируса
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РИА Новости

Нетаньяху призвал отказаться от рукопожатий из-за коронавируса

22:16 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал отказаться от рукопожатий из-за коронавируса.
"Необходимо соблюдать особую осторожность в отношении личной гигиены. Это означает делать что-то, что противоречит нашему характеру, нашей природе как общества и нации - воздержаться от рукопожатий ", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции после консультации в министерстве здравоохранения.
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В шутку глава правительства Израиля предложил использовать другие приветствия, например "намасте".
В свою очередь главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау призвал евреев не целовать мезузы - футляры с молитвой, который крепят к косяку двери. Согласно обычаю, при входе в помещение евреи касаются рукой мезузы, затем губ.
"В эти дни, когда мы наблюдаем распространите серьёзного недуга, нет сомнений, что не стоит целовать мезузы и касаться их ", - приводит издание "Едиот Ахронот" слова раввина.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.
Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.
Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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