Порошенко и Зеленский поговорили в президиуме Рады

Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Она также утвердила предложенный им состав кабмина.