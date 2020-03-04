Порошенко и Зеленский поговорили в президиуме Рады

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава государства Владимир Зеленский поговорили в среду в президиуме Верховной рады.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Она также утвердила предложенный им состав кабмина.
Представители парламентских фракций Зеленского и Порошенко "Голос" и "Европейская солидарность" требовали дать право выступить в сессионном зале. В президиуме завязалась дискуссия между депутатами, позднее к ним присоединился Порошенко. После этого бывший президент подошел к Зеленскому.
О чем говорили президенты, неизвестно, однако после разговора пожали друг другу руки. Фото рукопожатия выложил на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.