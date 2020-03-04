Роскомнадзор уведомил руководство BBC о сути претензий

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор надлежащим образом уведомил представителей ВВС об административном производстве, они в полном объеме владеют информацией о сути претензий, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Во вторник Роскомнадзор сообщил, что составил протоколы в отношении BBC World News, выявив ряд нарушений российского законодательства в его работе на территории РФ. В ведомстве поясняли, что нарушения состояли в отсутствии маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих, в том числе, описание или изображение жестокости и насилия.
Позднее представитель британской телерадиокорпорации сообщил РИА Новости, что BBC не располагает подробностями претензий к ней со стороны Роскомнадзора, но стремится следовать законам и требованиям стран, в которых работает.
"Представители BBC были надлежащим образом уведомлены обо всех этапах административного производства, в полном объеме владеют информацией о сути претензий Роскомнадзора и об усматриваемых признаках административного правонарушения", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что, в частности, 6 февраля в отношении генерального директора и главного редактора телеканала BBC World News возбуждены дела об административных правонарушениях по факту выявления состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.21 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию"). На составлении протокола присутствовала генеральный директор и главный редактор телеканала BBC World News Екатерина Якушенко, которой были переданы копии протоколов.
Кроме того, уточнили в ведомстве, 10 февраля в отношении генерального директора и главного редактора телеканала BBC World News возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 13.23 КоАП РФ ("Нарушение установленного законом порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов редакций или заменяющих их договоров, а равно порядка хранения материалов теле- и радиопередач"). На составлении протокола присутствовал представитель телеканала BBC World News Игорь Заслонов, которому также были переданы копии протоколов.
3 марта, 19:12В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News