Роскомнадзор уведомил руководство BBC о сути претензий

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор надлежащим образом уведомил представителей ВВС об административном производстве, они в полном объеме владеют информацией о сути претензий, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Во вторник Роскомнадзор сообщил, что составил протоколы в отношении BBC World News, выявив ряд нарушений российского законодательства в его работе на территории РФ. В ведомстве поясняли, что нарушения состояли в отсутствии маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих, в том числе, описание или изображение жестокости и насилия.

Позднее представитель британской телерадиокорпорации сообщил РИА Новости, что BBC не располагает подробностями претензий к ней со стороны Роскомнадзора, но стремится следовать законам и требованиям стран, в которых работает.

"Представители BBC были надлежащим образом уведомлены обо всех этапах административного производства, в полном объеме владеют информацией о сути претензий Роскомнадзора и об усматриваемых признаках административного правонарушения", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что, в частности, 6 февраля в отношении генерального директора и главного редактора телеканала BBC World News возбуждены дела об административных правонарушениях по факту выявления состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.21 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию"). На составлении протокола присутствовала генеральный директор и главный редактор телеканала BBC World News Екатерина Якушенко, которой были переданы копии протоколов.