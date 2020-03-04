В Воронеже осудили водителя автобуса, из которого выпала пенсионерка

ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Суд в Суд в Воронеже приговорил к году ограничения свободы водителя автобуса, из открытой двери которого на проезжую часть выпала 82-летняя женщина, получив тяжелые травмы, сообщает в среду прокуратура области.

По данным прокуратуры, Ленинский районный суд Воронежа 4 марта рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего Сергея Глушкова, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"Как установлено судом, в апреле 2019 года Глушков, работая водителем маршрутного автобуса "ЛиАЗ", осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №80 Воронежа. На остановке общественного транспорта "улица Степана Панкова" (Поликлиника), водитель остановил автобус и начал осуществлять посадку-высадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Как информирует прокуратура, водитель, не убедившись, что пассажиры завершили высадку и посадку в автобус, начал движение, не закрыв среднюю дверь.

"Вследствие этого 82-летняя пенсионерка, находившаяся на ступеньках, выпала из салона автобуса на проезжую часть, получив травму в виде перелома бедренной кости, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщает прокуратура.

По ее данным, потерпевшая до настоящего времени проходит лечение и передвигается с тростью.

"Глушков вину признал в полном объеме. Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.