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https://ria.ru/20200304/1568168393.html
В Воронеже осудили водителя автобуса, из которого выпала пенсионерка
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РИА Новости

В Воронеже осудили водителя автобуса, из которого выпала пенсионерка

21:56 04.03.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к году ограничения свободы водителя автобуса, из открытой двери которого на проезжую часть выпала 82-летняя женщина, получив тяжелые травмы, сообщает в среду прокуратура области.
По данным прокуратуры, Ленинский районный суд Воронежа 4 марта рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего Сергея Глушкова, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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"Как установлено судом, в апреле 2019 года Глушков, работая водителем маршрутного автобуса "ЛиАЗ", осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №80 Воронежа. На остановке общественного транспорта "улица Степана Панкова" (Поликлиника), водитель остановил автобус и начал осуществлять посадку-высадку пассажиров", - говорится в сообщении.
Как информирует прокуратура, водитель, не убедившись, что пассажиры завершили высадку и посадку в автобус, начал движение, не закрыв среднюю дверь.
"Вследствие этого 82-летняя пенсионерка, находившаяся на ступеньках, выпала из салона автобуса на проезжую часть, получив травму в виде перелома бедренной кости, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщает прокуратура.
По ее данным, потерпевшая до настоящего времени проходит лечение и передвигается с тростью.
"Глушков вину признал в полном объеме. Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
Водитель, как отмечает прокуратура, после случившегося был уволен.
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