В Испании число подтвержденных случаев коронавируса достигло 200

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании возросло до 200, сообщает минздрав страны.

Ранее сообщалось о 179 заболевших.

Согласно данным министерства здравоохранения, среди людей, у которых был выявлен COVID-19 в Испании, есть три ребенка - двое из региона Кастилия-Ла-Манча, возраст которых не уточняется, а также 4-летняя девочка из Мадрида.

Министерство здравоохранения при этом не стало рекомендовать закрывать школы в качестве меры для предотвращения распространения вируса, несмотря на положительные результаты на COVID-19 у детей.

Во вторник была также подтверждена первая смерть от коронавируса в Испании - пациент больницы Арнау Виланова в Валенсии, который скончался 13 февраля после тяжелой пневмонии. Министерство здравоохранения определило, что пациент умер от этого вируса, после повторного проведения соответствующих анализов.

Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.