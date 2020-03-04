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2020-03-04T21:51+0300
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В Испании число подтвержденных случаев коронавируса достигло 200
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РИА Новости

В Испании число подтвержденных случаев коронавируса достигло 200

21:51 04.03.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании возросло до 200, сообщает минздрав страны.
Ранее сообщалось о 179 заболевших.
Согласно данным министерства здравоохранения, среди людей, у которых был выявлен COVID-19 в Испании, есть три ребенка - двое из региона Кастилия-Ла-Манча, возраст которых не уточняется, а также 4-летняя девочка из Мадрида.
Министерство здравоохранения при этом не стало рекомендовать закрывать школы в качестве меры для предотвращения распространения вируса, несмотря на положительные результаты на COVID-19 у детей.
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Во вторник была также подтверждена первая смерть от коронавируса в Испании - пациент больницы Арнау Виланова в Валенсии, который скончался 13 февраля после тяжелой пневмонии. Министерство здравоохранения определило, что пациент умер от этого вируса, после повторного проведения соответствующих анализов.
Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаИспанияВ мире
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