В Италии из-за коронавируса приостановили обучение в школах и вузах

РИМ, 4 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Правительство Италии приняло решение закрыть школы и вузы страны на 10 дней из-за вспышки коронавируса, заявила глава министерства образования Лучия Адзолина.
"Мы решили приостановить преподавательскую деятельность с завтрашнего дня до 15 марта", - заявила она в ходе совместного выступления с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
"Надеюсь, что ученики смогут вернуться в школы как можно скорее. Я делаю все ради того, чтобы важнейшая государственная функция предоставлялась для всех учащихся даже на дистанционной основе", - сказала министр.
Как заявил Конте, итальянские власти принимают все меры для сдерживания распространения вируса.
"Система здравоохранения, какой бы эффективной она ни была, рискует стать перегруженной из-за высокого числа госпитализированных", - сказал премьер.
В среду глава национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране превысило три тысячи человек, жертвами инфекции стали 107 человек. Одновременно количество выздоровевших людей возросло на 116 человек до 276.
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