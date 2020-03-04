Турция намерена продолжить переговоры с ЕС по проблеме беженцев

АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Турция намерена продолжить переговоры с ЕС по миграционной проблеме и надеется на разделение ответственности за прием беженцев с европейскими странами, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.

"Европа в панике, хочет остановить поток беженцев. Мы проводим плотный трафик переговоров, они будут продолжены. Если мы эту проблему не разделим, то груз еще больше возрастет. Мы предотвратили неконтролируемый поток беженцев в Европу, но наши возможности тоже ограничены, мы больше не можем нести эту ответственность самостоятельно", - сказал Калын журналистам.

Он добавил, что в ходе переговоров в Анкаре президента Турции с главой Евросовета Шарлем Мишелем в среду от ЕС не поступило конкретных предложений для урегулирования миграционного кризиса.