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Турция намерена продолжить переговоры с ЕС по проблеме беженцев
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РИА Новости

Турция намерена продолжить переговоры с ЕС по проблеме беженцев

21:38 04.03.2020
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© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Турция намерена продолжить переговоры с ЕС по миграционной проблеме и надеется на разделение ответственности за прием беженцев с европейскими странами, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
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"Европа в панике, хочет остановить поток беженцев. Мы проводим плотный трафик переговоров, они будут продолжены. Если мы эту проблему не разделим, то груз еще больше возрастет. Мы предотвратили неконтролируемый поток беженцев в Европу, но наши возможности тоже ограничены, мы больше не можем нести эту ответственность самостоятельно", - сказал Калын журналистам.
Он добавил, что в ходе переговоров в Анкаре президента Турции с главой Евросовета Шарлем Мишелем в среду от ЕС не поступило конкретных предложений для урегулирования миграционного кризиса.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что границы Греции являются не только греческими, но и европейскими, и Евросоюз поможет Греции в охране границы в связи с миграционным кризисом, отправив туда силы. Европейское пограничное агентство Frontex готовится развернуть группу, в ней будут семь кораблей, два вертолета, один самолет, две машины с камерами, 100 пограничников в дополнение к 530 пограничникам, уже находящимся на границе. Frontex развернет погрансилы на сухопутных и морских границах. Греции будет также выделено 700 миллионов евро для борьбы с миграционным кризисом. 350 миллионов евро могут быть доступны немедленно. Помимо этого, могут быть направлены бригады врачей, палатки, одеяла.
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