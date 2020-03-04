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Турция отказалась признавать парламентские выборы в Сирии
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РИА Новости

Турция отказалась признавать парламентские выборы в Сирии

21:26 04.03.2020
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© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Турция считает, что парламентские выборы в Сирии в апреле не будут иметь юридической силы, Анкара их не признает, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.
Ранее пресс-служба сирийского президента Башара Асада сообщила, что он назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля.
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"Мы надеемся, к власти в Сирии придет руководство, которое проведет законные и прозрачные выборы. Что касается выборов в апреле, то они не имеют никакой юридической силы, как и прошлые, от которых они ничем не отличаются. Они не будут иметь никакой законности и не будут признаны ни сирийским народом, ни нами, ни международным сообществом", - сказал Калын журналистам в Анкаре.
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Ибрагим КалынБашар АсадТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Обнаглели до крайности! Убирайтесь из Сирии! Сирийцы сами справятся, и мы им поможем, разгромить бандитско-террористские остатки и установить мир в СВОЕЙ стране!!!
4 марта, 21:45
kkwlinat
1310000
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