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Украинский парламент назначил Дмитрия Кулебу главой МИД
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РИА Новости

Украинский парламент назначил Дмитрия Кулебу главой МИД

21:21 04.03.2020 (обновлено: 21:22 04.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Украины назначил главой МИД бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.
Соответствующий проект постановления поддержали на внеочередном заседании в среду 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кулеба родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. В 2003 году окончил институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". С апреля 2016 года по август 2019 года Кулеба был постоянным представителем Украины при Совете Европы. После утверждения кабмина Алексея Гончарука занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Дмитрий Кулеба
Вчера, 21:20
Биография Дмитрия Кулебы
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