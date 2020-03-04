Украинский парламент назначил Дмитрия Кулебу главой МИД

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Украины назначил главой МИД бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.
Соответствующий проект постановления поддержали на внеочередном заседании в среду 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кулеба родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. В 2003 году окончил институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". С апреля 2016 года по август 2019 года Кулеба был постоянным представителем Украины при Совете Европы. После утверждения кабмина Алексея Гончарука занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Вчера, 21:20Биография Дмитрия Кулебы