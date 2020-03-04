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2020-03-04T20:53+0300
https://ria.ru/20200304/1568166602.html
В ДНР усомнились в объективности суда по MH17
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РИА Новости

В ДНР усомнились в объективности суда по MH17

20:53 04.03.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Суд по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, может необъективно назначить виновных в катастрофе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Бердичевский на момент крушения рейса МН-17, летом 2014 года, находился на территории ДНР и занимал должность начальника международной информационной службы политотдела Минобороны республики. Ранее сообщалось, что начало судебных заседаний по делу о крушении малайзийского Boeing 777 начнется в понедельник, 9 марта.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
18 февраля, 14:57
Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать новые данные по MH17
"Анонсируемое решение по катастрофе MH17, на самом деле, предсказать несложно. Скорее всего, на основании неизвестного происхождения аудио- и видеоматериалов, постов в соцсетях и свидетельств неизвестных лиц приговор будет вынесен именно тем лицам, которые были назначены виновниками через час после трагедии. А это будет необъективно", - сказал РИА Новости Бердичевский.
Он пояснил, что многочисленные брифинги Минобороны РФ и производителя ЗРК "БУК" были проигнорированы, равно как и данные нидерландской разведки, которая пять лет назад проинформировала парламент Нидерландов о том, что не нашла фактов "о российских БУКах" в интересующих квадратах проведения боевых действий в Донбассе.
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
17 февраля, 15:40
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
"Следствие не обращает внимания на явные следы обработки фото- и видеоматериалов в графическом редакторе и продолжает считать их неопровержимыми доказательствами. JIT (международная следственная группа – ред.) не подан ни один запрос в Минобороны Украины по поводу происхождения ракеты и по местонахождению украинских БУКов", - сказал собеседник агентства.
Бердичевский отметил, что версия о причастности ополчения ДНР к трагедии в принципе не выдерживает никакой критики. "Для того, чтобы сбить на высоте 10 километров лайнер, необходимо задействовать целостный комплекс БУК в составе минимум четырех единиц, но даже на всех видео запечатлена только собственно сама самоходная установка. У ополчения не было ни технической возможности, ни технической подготовки, чтобы осуществить такой выстрел. Сделать это могла только Украина", - сказал Бердичевский.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
24 февраля, 17:45
Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска "Бука"
В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Московский Кремль
Вчера, 12:24
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
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MH17. РасследованиеДонецкая Народная РеспубликаBoeing 777В мире
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