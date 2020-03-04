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2020-03-04T20:49+0300
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Рада назначила генерала Тарана главой Минобороны Украины
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РИА Новости

Рада назначила генерала Тарана главой Минобороны Украины

20:49 04.03.2020
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© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныГенерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
© Фото : официальный сайт Минобороны Украины
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Украины назначил главой Минобороны генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана, ранее возглавлявшего представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.
Соответствующий проект постановления на внеочередном заседании в среду поддержали 285 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Таран является генерал-лейтенантом в запасе. Родился 4 марта 1955 года в Германии в семье военного. В 1972–77 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности "военный инженер-радиотехник". В 1987 году закончил военную академию ПВО сухопутных войск в Киеве по специальности "Управление боевыми действиями". В 1999–2004 годах — военный атташе при посольстве Украины в США. С апреля по август 2015 года он был представителем Киева в Совместном центре контроля и координации в Донбассе. В 2016 году уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.
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