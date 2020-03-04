Рада назначила генерала Тарана главой Минобороны Украины

Таран является генерал-лейтенантом в запасе. Родился 4 марта 1955 года в Германии в семье военного. В 1972–77 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности "военный инженер-радиотехник". В 1987 году закончил военную академию ПВО сухопутных войск в Киеве по специальности "Управление боевыми действиями". В 1999–2004 годах — военный атташе при посольстве Украины в США. С апреля по август 2015 года он был представителем Киева в Совместном центре контроля и координации в Донбассе. В 2016 году уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.