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Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 262
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 262

20:28 04.03.2020 (обновлено: 20:58 04.03.2020)
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
© AP Photo / Martin Meissner
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 262 человек, сообщил в среду институт Роберта Коха.
Накануне институт сообщал о 240 подтвержденных случаях.
Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (115), далее следует Баден-Вюртемберг (50) и Бавария (48), с которой началось распространение болезни по Германии, следом - Гессен (12). Случаи зафиксированы в Берлине, Рейнланд-Пфальце (7), Нижней Саксонии (по 7), Мекленбург-Передняя Померания (4), Гамбурге, Бремене, (по три случая), Шлезвиг-Гольштейне (2), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ кроме Саксонии-Анхальт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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