Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 262

Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (115), далее следует Баден-Вюртемберг (50) и Бавария (48), с которой началось распространение болезни по Германии, следом - Гессен (12). Случаи зафиксированы в Берлине, Рейнланд-Пфальце (7), Нижней Саксонии (по 7), Мекленбург-Передняя Померания (4), Гамбурге, Бремене, (по три случая), Шлезвиг-Гольштейне (2), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ кроме Саксонии-Анхальт.