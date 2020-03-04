Трамп назвал кампанию Блумберга главным позором его жизни

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал участие экс-мэра Нью-Йорка Майка Блумберга в президентской гонке главным позором его жизни, об этом он написал в своем Twitter после того, как Блумберг заявил в среду о завершении участия в предвыборной кампании.
"Мини-Майк Блумберг только что "вышел" из президентской гонки. Я давно мог ему сказать, что у него нет необходимых (качеств) для этого и он тем самым сэкономил бы миллиарды долларов, реальная цена. Теперь, надеясь сохранить лицо, он будет вливать деньги в кампанию "сонного" Джо, но это не сработает!", - написал Трамп в своем Twitter.
Президент, который постоянно дразнит Блумберга за его сравнительно низкий рост (1 метр 73 сантиметра против 1 метра 90 сантиметров у Трампа), считает, что участие в президентской гонке стало "самым большим позором" в жизни экс-мэра Нью-Йорка.
"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы сокрушить президента Трампа, (и ужасно провалился!)", - иронично цитирует Блумберга Трамп, дополняя цитату своим комментарием.
Блумберг потратил на свою предвыборную кампанию более полумиллиарда долларов. Он стал последним демократом, вступившим в борьбу, и пропустил четыре первых штата, где проводилось голосование в рамках праймериз Демократической партии, впервые появившись в бюллетенях в "супервторник" 3 марта, когда проголосовали 14 штатов. Выступление миллиардера оказалось провальным: он выиграл лишь на Американском Самоа. В Виргинии, где он потратил десятки миллионов долларов, Блумберг не набрал даже 15% и, соответственно, не получил ни одного делегата.
Еще вечером во вторник Блумберг, состояние которого оценивается в 50 миллиардов долларов, заявлял, что продолжит борьбу за номинацию на президентские выборы от демократов, но утром в среду он объявил, что выходит из борьбы, чтобы поддержать Джо Байдена.