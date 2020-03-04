Трамп назвал кампанию Блумберга главным позором его жизни

Президент, который постоянно дразнит Блумберга за его сравнительно низкий рост (1 метр 73 сантиметра против 1 метра 90 сантиметров у Трампа), считает, что участие в президентской гонке стало "самым большим позором" в жизни экс-мэра Нью-Йорка.

Блумберг потратил на свою предвыборную кампанию более полумиллиарда долларов. Он стал последним демократом, вступившим в борьбу, и пропустил четыре первых штата, где проводилось голосование в рамках праймериз Демократической партии, впервые появившись в бюллетенях в "супервторник" 3 марта, когда проголосовали 14 штатов. Выступление миллиардера оказалось провальным: он выиграл лишь на Американском Самоа. В Виргинии, где он потратил десятки миллионов долларов, Блумберг не набрал даже 15% и, соответственно, не получил ни одного делегата.