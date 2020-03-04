Авторы "Фри-соло" снимут фильм о спасении детей из пещеры в Таиланде

Элизабет Чай Варсахели и Джимми Чин начали работу над лентой о спасении детской футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде в июле 2018 года. Они оказались в ловушке на глубине 1000 метров ниже уровня моря из-за дождей. Операция по их освобождению продолжалась три дня: с 8 по 10 июля.