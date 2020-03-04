Авторы "Фри-соло" снимут фильм о спасении детей из пещеры в Таиланде

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Оскароносные режиссеры "Фри-соло" об одиночном восхождении на гору Эль-Капитан, снимут фильм о спасении детей из пещеры в Таиланде, сообщает Deadline.
Элизабет Чай Варсахели и Джимми Чин начали работу над лентой о спасении детской футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде в июле 2018 года. Они оказались в ловушке на глубине 1000 метров ниже уровня моря из-за дождей. Операция по их освобождению продолжалась три дня: с 8 по 10 июля.
Производством картины займутся студии Universal и Cavalry Media. Сценарий пишет автор "Мидуэя" (2019) Уэс Тук.
За документальный фильм "Фри-соло" о скалолазе Алексе Зоннольде и его одиночном восхождении на Эль-Капитан режиссеры получили "Оскар" в 2019 году. Картина набрала в прокате 19 миллионов долларов.