В Архангельской области двое подозреваемых сбежали из-под стражи

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

МУРМАНСК, 4 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в краже и причинении тяжких телесных повреждениях, которые сбежали из ИВС, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"Сегодня (в среду) из изолятора временного содержания ОМВД России по Онежскому району совершили побег из-под стражи два задержанных – местные жители 1972 и 1997 годов рождения. Один из них был арестован Онежским районным судом по подозрению в совершении кражи, второй - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оба злоумышленника были задержаны сотрудниками полиции в течение нескольких часов. По факту побега следователем ОМВД России по Онежскому району возбуждено уголовное дело по статье "побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.