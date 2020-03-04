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2020-03-04T20:22+0300
https://ria.ru/20200304/1568165615.html
В Архангельской области двое подозреваемых сбежали из-под стражи
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РИА Новости

В Архангельской области двое подозреваемых сбежали из-под стражи

20:22 04.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 4 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в краже и причинении тяжких телесных повреждениях, которые сбежали из ИВС, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"Сегодня (в среду) из изолятора временного содержания ОМВД России по Онежскому району совершили побег из-под стражи два задержанных – местные жители 1972 и 1997 годов рождения. Один из них был арестован Онежским районным судом по подозрению в совершении кражи, второй - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции
19 февраля, 19:09
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Отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оба злоумышленника были задержаны сотрудниками полиции в течение нескольких часов. По факту побега следователем ОМВД России по Онежскому району возбуждено уголовное дело по статье "побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
"Кроме того, по факту побега из изолятора временного содержания начальником УМВД России по Архангельской области назначена служебная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – добавили в полиции.
Сотрудник полиции
7 февраля, 15:02
Сбежавший осенью из-под стражи житель Ингушетии погиб при задержании
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Архангельская областьПроисшествия
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