Дмитрий Носов поддерживает идею конкурса "Лидеры России. Политика"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов поддерживает идею проведения в России открытого конкурса для перспективных политиков и потенциальных законотворцев "Лидеры России. Политика".
"Лидеры России. Политика" – возможность для любого человека проявить себя в общественно-политической сфере, вне зависимости от его связей и родства", – заявил Дмитрий Носов.
По его мнению, очевидно, что в последние несколько лет система социальных лифтов в России активно развивается.
28 февраля, 18:17На конкурс "Лидеры России. Политика" подано более 15 тысяч заявок
"Мне нравится, что сейчас появляется то, чего раньше не было, – конкурентность. Честный отбор во власть и политику по деловым и профессиональным качествам — это важно и интересно", – отметил Носов.
Конкурс "Лидеры России. Политика" проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО "Россия – страна возможностей". После того как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать. Регистрация и подробная информация о проекте – на сайте политическиелидеры.рф.