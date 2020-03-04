Дмитрий Носов поддерживает идею конкурса "Лидеры России. Политика"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов поддерживает идею проведения в России открытого конкурса для перспективных политиков и потенциальных законотворцев "Лидеры России. Политика".

"Лидеры России. Политика" – возможность для любого человека проявить себя в общественно-политической сфере, вне зависимости от его связей и родства", – заявил Дмитрий Носов.

По его мнению, очевидно, что в последние несколько лет система социальных лифтов в России активно развивается.

"Мне нравится, что сейчас появляется то, чего раньше не было, – конкурентность. Честный отбор во власть и политику по деловым и профессиональным качествам — это важно и интересно", – отметил Носов.