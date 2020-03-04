Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T20:59+0300
https://ria.ru/20200304/1568165547.html
Число заразившихся коронавирусом в Чехии выросло до восьми человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157096_0:198:3072:1926_1036x0_80_0_0_026aeceb0696982258284003b7069e0a.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Чехии выросло до восьми человек

20:20 04.03.2020 (обновлено: 20:59 04.03.2020)
2486
© REUTERS / David RyderМедицинский работник у клиники в Киркленде, США
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
ПРАГА, 4 мар – РИА Новости. Трое новых заболевших коронавирусом зарегистрированы в Чехии, всего таких случае в стране уже восемь, сообщил в среду журналистам глава минздрава Адам Войтех.
"В двух новых случаях речь идет о членах семьи женщины из города Дечина, которая после положительного результата тестирования уже находится в пражской специализированной больнице Na Bulovce. Третьей в среду стала женщина из района Прага-6", - сказал Войтех.
В последнем случае министр намерен детально разобраться, потому что женщина пришла с признаками коронавируса к районному врачу, но тот не стал направлять ее на тестирование, которое, в результате, она сделала в одной из частных лабораторий. Позднее в среду ей было сделано повторное тестирование в государственном институте здравоохранения, подтвердившее заболевание коронавирусом. Глава минздрава хочет выяснить, почему врач отверг обследование женщины и в какой частной лаборатории был нарушен запрет на тестирование.
Школа в районе Прага-6, которую посещают двое детей заболевшей женщины, объявила о временном прекращении занятий. Дети также прошли проверку на заболевание, результаты должны быть известны позднее в среду. Пока они находятся в семейном карантине дома.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Ранее в Чехии было зарегистрировано 5 случаев заболеваний коронавирусом – три в воскресенье и по одному в понедельник и вторник. Во всех случаях речь идет о людях, приехавших с севера Италии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Вчера, 20:17
Генпрокуратура выявила фейковую информацию о коронавирусе в России
211200
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЧехияВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 262
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Туристы в масках на одной из улиц Милана
В Италии число жертв коронавируса превысило 100
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
В Испании число подтвержденных случаев коронавируса достигло 200
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Число жертв коронавируса в штате Вашингтон достигло 10
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Стенд Сбербанка
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
Девушка в медицинской маске
Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 257 человек
Прага
В Праге закрыли вуз из-за профессора, заразившегося коронавирусом
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Крыму снизили цены на отдых
Потасовка в турецком парламенте 04.03.2020
В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Правительство обсудит подготовку к проведению весенне-полевых работ
03:36Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса
03:35Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ
03:34Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
Лента новостейМолния