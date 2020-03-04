Число заразившихся коронавирусом в Чехии выросло до восьми человек

ПРАГА, 4 мар – РИА Новости. Трое новых заболевших Трое новых заболевших коронавирусом зарегистрированы в Чехии , всего таких случае в стране уже восемь, сообщил в среду журналистам глава минздрава Адам Войтех.

"В двух новых случаях речь идет о членах семьи женщины из города Дечина, которая после положительного результата тестирования уже находится в пражской специализированной больнице Na Bulovce. Третьей в среду стала женщина из района Прага-6", - сказал Войтех.

В последнем случае министр намерен детально разобраться, потому что женщина пришла с признаками коронавируса к районному врачу, но тот не стал направлять ее на тестирование, которое, в результате, она сделала в одной из частных лабораторий. Позднее в среду ей было сделано повторное тестирование в государственном институте здравоохранения, подтвердившее заболевание коронавирусом. Глава минздрава хочет выяснить, почему врач отверг обследование женщины и в какой частной лаборатории был нарушен запрет на тестирование.

Школа в районе Прага-6, которую посещают двое детей заболевшей женщины, объявила о временном прекращении занятий. Дети также прошли проверку на заболевание, результаты должны быть известны позднее в среду. Пока они находятся в семейном карантине дома.

Ранее в Чехии было зарегистрировано 5 случаев заболеваний коронавирусом – три в воскресенье и по одному в понедельник и вторник. Во всех случаях речь идет о людях, приехавших с севера Италии.