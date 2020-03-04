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Генпрокуратура выявила фейковую информацию о коронавирусе в России
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РИА Новости

Генпрокуратура выявила фейковую информацию о коронавирусе в России

20:17 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ установила недостоверную информацию о массовом распространении коронавируса в России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей, сообщил официальный представитель ГП РФ Андрей Иванов.
"Генеральной прокуратурой РФ во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установлена недостоверная общественно значимая информация о массовом распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны и о нескольких десятках тысяч заболевших людей", - сказал он.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФОбщество
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