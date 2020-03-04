Генпрокуратура выявила фейковую информацию о коронавирусе в России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ установила недостоверную информацию о массовом распространении коронавируса в России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей, сообщил официальный представитель ГП РФ Андрей Иванов.
"Генеральной прокуратурой РФ во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установлена недостоверная общественно значимая информация о массовом распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны и о нескольких десятках тысяч заболевших людей", - сказал он.
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Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к фейкам про распространение коронавируса в России.