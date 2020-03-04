Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T20:08+0300
https://ria.ru/20200304/1568165133.html
На Урале женщина стала фигуранткой дела об оскорблении судьи в соцсети
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/82754/73/827547342_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7d3634ba53b3f6eb7724d79912a70abf.jpg
РИА Новости

На Урале женщина стала фигуранткой дела об оскорблении судьи в соцсети

20:08 04.03.2020
574
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Женщина в Свердловской области стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении судьи из-за комментария, который она оставила в соцсети "ВКонтакте", в региональном СК РИА Новости подтвердили эту информацию.
Серовская газета "Глобус" сообщила, что женщина позволила себе оскорбительное выражение в отношении судьи Карпинского городского суда в группе газеты "Вечерний Карпинск" в социальной сети "ВКонтакте". Комментарий был удален, однако следователи возбудили уголовное дело.
"Да, все верно. Расследует следственный отдел по городу Краснотурьинску СК РФ", - сказали в пресс-службе в ответ на просьбу подтвердить возбуждение такого дела.
В ноябре 2019 года суд Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале. Крашенинников и его защита обжаловали приговор, но Свердловский областной суд оставил в силе штраф.
Статуя Фемиды
15 января 2019, 14:25
Оскорбил власть — посиди в тюрьме. Как наказывают в мире за неуважение
10501413
Обсудить 5
Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал, что фейки о коронавирусе идут из-за границы
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Роскомнадзор уведомил руководство BBC о сути претензий
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Здание Государственной Думы РФ
В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
Стенд Сбербанка
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Архангельской области двое подозреваемых сбежали из-под стражи
Потасовка в турецком парламенте 04.03.2020
В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады
"Не переходите на личности": Зеленский отказался пожать руку депутату
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Число жертв коронавируса в штате Вашингтон достигло 10
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На крыше электрички в Подмосковье нашли труп несовершеннолетнего
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура выявила фейковую информацию о коронавирусе в России
Туристы в масках на одной из улиц Милана
В Италии число жертв коронавируса превысило 100
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Правительство обсудит подготовку к проведению весенне-полевых работ
03:36Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса
03:35Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ
03:34Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
Лента новостейМолния