На Урале женщина стала фигуранткой дела об оскорблении судьи в соцсети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Женщина в Свердловской области стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении судьи из-за комментария, который она оставила в соцсети "ВКонтакте", в региональном СК РИА Новости подтвердили эту информацию.
Серовская газета "Глобус" сообщила, что женщина позволила себе оскорбительное выражение в отношении судьи Карпинского городского суда в группе газеты "Вечерний Карпинск" в социальной сети "ВКонтакте". Комментарий был удален, однако следователи возбудили уголовное дело.
"Да, все верно. Расследует следственный отдел по городу Краснотурьинску СК РФ", - сказали в пресс-службе в ответ на просьбу подтвердить возбуждение такого дела.
В ноябре 2019 года суд Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале. Крашенинников и его защита обжаловали приговор, но Свердловский областной суд оставил в силе штраф.
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