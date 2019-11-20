Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Административное дело в отношении Крашенинникова было возбуждено после того, как в своем Telegram-канале, комментируя административный арест оппозиционера Леонида Волкова, политолог нецензурно обозвал российских судей.
"Штраф — 30 тысяч рублей по части 3 статьи 20.1 КоАП", — сказала собеседница агентства.
Крашенинников — учредитель и издатель информагентств "УралБизнесКонсалтинг" и "Политсовет", а также постоянный автор в газете "Ведомости" и на радиостанции "Эхо Москвы" в Екатеринбурге.