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РИА Новости

Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

10:55 20.11.2019 (обновлено: 14:52 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Административное дело в отношении Крашенинникова было возбуждено после того, как в своем Telegram-канале, комментируя административный арест оппозиционера Леонида Волкова, политолог нецензурно обозвал российских судей.

"Штраф — 30 тысяч рублей по части 3 статьи 20.1 КоАП", — сказала собеседница агентства.

Крашенинников — учредитель и издатель информагентств "УралБизнесКонсалтинг" и "Политсовет", а также постоянный автор в газете "Ведомости" и на радиостанции "Эхо Москвы" в Екатеринбурге.
Статуя Фемиды
15 января, 14:25
Оскорбил власть — посиди в тюрьме. Как наказывают в мире за неуважение
837311462
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Федор КрашенинниковTelegram (приложение)ЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Маловат штраф. Надо так штрафануть, чтобы в следующий раз думал лучше над своими сочинениями.
20 ноября, 11:02
llevone2017
29000030
Боятся "куры", срочно набрать ещё полицаев.
20 ноября, 11:41
Сергей
38201013
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