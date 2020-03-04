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В Италии число жертв коронавируса превысило 100
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РИА Новости

В Италии число жертв коронавируса превысило 100

20:07 04.03.2020 (обновлено: 21:00 04.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 4 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107, общее число случаев заражения составило свыше 3 тысяч, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
"Начнем с выздоровевших, за день их стало 116, то есть их общее число выросло до 276. Жертвы возросли на 28, до 107", - сказал он на брифинге.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
По его словам, общее число случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаИталияВ мире
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