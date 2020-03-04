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Калужского министра здравоохранения госпитализировали после ДТП
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РИА Новости

Калужского министра здравоохранения госпитализировали после ДТП

20:06 04.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиМинистр здравоохранения Калужской области Константин Баранов
Министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Калужской области госпитализирован после того, как автомобиль, в котором он направлялся в рабочую поездку, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
По данным полиции, ДТП произошло около 13.15 мск на 109 километре трассы А101.
"Водитель автомобиля KIA Sorento, не справившись с управлением, съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево", - сказала РИА Новости представитель УМВД региона.
По ее словам, водитель от медицинской помощи отказался, а пассажир доставлен в районную больницу с различными травмами.
В правительстве региона агентству сообщили, что на пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, находился министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.
"Это произошло, когда он направлялся в рабочую поездку. Константин Баранов госпитализирован", - сказала РИА Новости представитель правительства.
Владимир Шуралёв
2 марта, 12:23
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Константин БарановКалужская областьПроисшествия
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