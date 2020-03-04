Калужского министра здравоохранения госпитализировали после ДТП

БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Калужской области госпитализирован после того, как автомобиль, в котором он направлялся в рабочую поездку, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

По данным полиции, ДТП произошло около 13.15 мск на 109 километре трассы А101.

"Водитель автомобиля KIA Sorento, не справившись с управлением, съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево", - сказала РИА Новости представитель УМВД региона.

По ее словам, водитель от медицинской помощи отказался, а пассажир доставлен в районную больницу с различными травмами.

В правительстве региона агентству сообщили, что на пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, находился министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов