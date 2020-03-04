Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня обсуждалась ситуация вокруг Идлиба", - сказал он.

"Кроме того, участники совещания обсудили ряд вопросов российско-турекцких двусторонних отношений, в том числе в рамках подготовки к запланированному на завтра рабочему визиту в Москву президента Турции Эрдогана", - добавил Песков.