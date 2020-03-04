Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня обсуждалась ситуация вокруг Идлиба", - сказал он.
"Кроме того, участники совещания обсудили ряд вопросов российско-турекцких двусторонних отношений, в том числе в рамках подготовки к запланированному на завтра рабочему визиту в Москву президента Турции Эрдогана", - добавил Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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