Посол Швейцарии и глава Калужской области посетили "Калугапутьмаш"

Посол Швейцарии Ив Россье и глава Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода "Калугапутьмаш"

© Фото : Синара - Транспортные машины Посол Швейцарии Ив Россье и глава Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода "Калугапутьмаш"

МОСКВА, 4 мар - Синара - Транспортные Машины. 4 марта Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарской Конфедерации в России Ив Россье и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша посетили с рабочим визитом одно из крупнейших машиностроительных предприятий региона – завод "Калугапутьмаш", входящий в холдинг "Синара–Транспортные Машины" (СТМ). В мероприятии также приняли участие президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский и генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Участники визита побывали в цехах завода "Калугапутьмаш", где производят современную путевую технику. Вниманию участников были представлены инновационные модели техники, в том числе маневровый тепловоз с гидромеханической передачей ТГМК2 и высокотехнологичный укладочный кран УК 25/25. Гости также увидели многофункциональную щебнеочистительную машину ЩОМ, которую выпускает Калужский завод "Ремпутьмаш". В ходе визита участники обсудили перспективы сотрудничества между администрацией региона, российскими и швейцарскими машиностроительными предприятиями.

© Фото : Синара - Транспортные машины Посол Швейцарии Ив Россье и глава Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода "Калугапутьмаш" © Фото : Синара - Транспортные машины Посол Швейцарии Ив Россье и глава Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода "Калугапутьмаш"

"Предприятия холдинга СТМ вносят значительный вклад в экономику Калужской области. Благодаря их деятельности в области сформирован современный кластер путевого машиностроения, который занимает лидирующие позиции в России и входит в пятерку мировых производителей путевой техники. Сегодня на заводах СТМ, расположенных в Калужской области, работают более 5 тысяч сотрудников. Все предприятия показывают хорошую производственную динамику и являются значимыми налогоплательщиками для бюджета области. Между областью и холдингом СТМ налажено тесное взаимодействие в сфере повышения производительности труда, профессиональной подготовки персонала, а также образовательных проектов для школьников. Мы расцениваем это сотрудничество как отличный пример многопланового взаимодействия региональной власти и бизнеса", – сказал Владислав Шапша.

Как подчеркнул президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, Калужская область является ключевым регионом для "Синара–Транспортные Машины". "В настоящее время здесь на четырех площадках холдинга по производству путевой техники созданы условия как для развития кооперации внутри компании, так и для международного сотрудничества. Сегодня мы презентовали стратегию развития СТМ в Калужской области и обсудили возможность реализации совместных проектов со швейцарскими компаниями при содействии властей региона. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в сфере инжиниринга, программного обеспечения, выпуске отдельных узлов для машин и механизмов при условии локализации этих производств в Калужской области", – отметил Дмитрий Пумпянский.

© Фото : Синара - Транспортные машины Посол Швейцарии Ив Россье и глава Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода "Калугапутьмаш" © Фото : Синара - Транспортные машины Посол Швейцарии Ив Россье и глава Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода "Калугапутьмаш"

"История швейцарских железных дорог насчитывает более 150 лет, с их помощью создавалась современная Швейцария, вокруг них строилась наша экономика. Сегодня в Швейцарии работает множество компаний, производящих специальные виды путевой техники и оборудования, оказывающих различные инжиниринговые услуги для железных дорог. И в этой области у наших предприятий есть большой потенциал для сотрудничества с холдингом СТМ. У каждой из сторон есть что-то, что заинтересует другую сторону, а это наилучшая основа для взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул Ив Россье.

Помимо завода "Калугапутьмаш" в Калужской области располагается еще одно крупное предприятие дивизиона "Путевая техника" СТМ – Калужский завод "Ремпутьмаш". Также на территории области находятся два филиала этого завода – в Людиново и Товарково. Вместе эти предприятия обеспечивают более 75% объема поставок путевой техники на российском рынке и порядка 7% – на мировом.

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.