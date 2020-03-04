Руденя оценил перспективы консолидации энергоактивов

По информации пресс-службы областного правительства, в среду губернатор региона и генеральный директор группы компаний "Россети" Павел Ливинский посетили с рабочей поездкой город Кимры, где проинспектировали выполненные работы по реконструкции бесхозяйной трансформаторной подстанции. Энергетики "Россети Центр Тверьэнерго" оперативно выполнили масштабный комплекс работ: планировку площадки для переустановки подстанции, демонтировали старые подстанцию и ветхие кабельные и воздушные линии. На безопасном расстоянии от жилых домов построена новая подстанция, проложены кабельные линии, установлены опоры, специальное ограждение. 23 жилых дома, а также канализационно-насосная станция подключены к новому электрооборудованию.