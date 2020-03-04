Руденя оценил перспективы консолидации энергоактивов

ТВЕРЬ, 4 мар – РИА Новости. Передача бесхозного оборудования в ведение компании "Россети", о чем ранее договорились власти Тверской области и "Россети", открывает новые инвестиционное возможности и позволяет развивать жилищное строительство, заявил губернатор области Игорь Руденя.
По информации пресс-службы областного правительства, в среду губернатор региона и генеральный директор группы компаний "Россети" Павел Ливинский посетили с рабочей поездкой город Кимры, где проинспектировали выполненные работы по реконструкции бесхозяйной трансформаторной подстанции. Энергетики "Россети Центр Тверьэнерго" оперативно выполнили масштабный комплекс работ: планировку площадки для переустановки подстанции, демонтировали старые подстанцию и ветхие кабельные и воздушные линии. На безопасном расстоянии от жилых домов построена новая подстанция, проложены кабельные линии, установлены опоры, специальное ограждение. 23 жилых дома, а также канализационно-насосная станция подключены к новому электрооборудованию.
"Мы оформляем документы по передаче бесхозного оборудования в ведение компании "Россети". Далее – поэтапная передача имущества, которое находится в ведении области и муниципалитетов для обслуживания и реконструкции. Основная задача – обеспечить надежность энергоснабжения, безопасность и подключение новых потребителей. Это новые инвестиционное возможности и развитие жилищного строительства", – отметил Руденя.
Губернатор ранее поставил задачу к середине 2021 года обеспечить консолидацию всех энергетических активов на территории региона совместно с компанией "Россети".